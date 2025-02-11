Ігор Кондратюк прокоментував перемогу Ziferblat у Нацвідборі: що їм порадив продюсер

Продюсер Ігор Кондратюк поділився думками щодо Нацвідбору-2025. Він оцінив переможців та дав пораду гуртові Ziferblat.

Ігор Кондратюк не вважає, що Національний відбір на Євробачення-2025 був найкращим. Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". На думку продюсера, у Нацвідборі не було жодної пісні-хіта чи яскравого виконавця. Однак деякі виступи були вдалими.

До слова Важливий крок, – Ziferblat публічно звернувся до Тіни Кароль та інших учасників Нацвідбору-2025

"Цьогорічний Нацвідбір не був найкращим. Тут я погоджуюсь із критиками: ми так і не почули хітової пісні, яка б запалила Євробачення у Швейцарії. Ба більше, не побачили яскравого й оригінального артиста, яким свого часу став MELOVIN. Водночас деякі постановки були на високому рівні, як і сценарні та режисерські рішення шоу", – сказав Ігор Кондратюк.

Кондратюк висловився про перемогу гурту Ziferblat та дав їм важливу пораду напередодні поїздки у Базель.

Ziferblat, на мою думку, здобули перемогу цілком прогнозовано. Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою. Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера "Z" під час війни сприймається як символ російського фашизму,

– зауважив продюсер.

Останнє про Нацвідбір-2025