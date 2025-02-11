Переможці Нацвідбору-2025 Ziferblat висловилися про конкурентів і назвали найхітовішу пісню

Учасники гурту Ziferblat, який переміг на Національному відборі на Євробачення-2025, висловилися про своїх конкурентів. Зокрема, поділились, яку пісню вважають найхітовішою.

Про це музиканти розповіли в інтерв'ю Радіо Промінь, передає 24 Канал. Даниїл Лещинський та Федір Ходаков прокоментували треки усіх фіналістів пісенного конкурсу.

Теж цікаво Ігор Кондратюк прокоментував перемогу Ziferblat у Нацвідборі: що їм порадив продюсер

Федір вважає, що у Влада Шерифа класний голос та унікальний тембр. На його думку, хороший вокал також у KRYLATA, він додає, що співачка – одна з тих, хто заспівав найкраще.

Хоча вокально, мені здається, я можу багатьох похвалити, адже володію абсолютним слухом і "лажі" з інтонуванням і потраплянням в ноти я чую ще більш детально. Наприклад, у Future Culture Даша теж має розкішний вокал,

– висловився Федір Ходаков.

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2025 додали, що барабанщик гурту Future Culture Андрій допомагав їм з аранжуванням пісні Bird of Pray, яку музиканти й представили для конкурсу.

Гурт Ziferblat висловилися про конкурентів

Даниїл Лещинський зазначив, що Абіє передає меседж та тримається на сцені найкраще, а також гарно співає. KHAYAT він назвав "тихоходом". За словами соліста гурту Ziferblat, співак протягом всього відбору поводився доволі тихо, а потім "показав, що таке справжній живий виступ на сцені Євробачення".

MOLODI – це, на мою думку, була найхітовіша пісня зі всіх. Я спостерігаю за хлопцями вже пів року, навіть рік, і вони мають неймовірний ріст. У чомусь вони повторили наш шлях у торішньому відборі. Це чудові артисти з класною піснею. Наступного року нехай роблять як ми, й, можливо, теж поїдуть на Євробачення,

– додав Даниїл.

Учасники Ziferblat кажуть, що FIЇNKA – дуже харизматична та написала хітову пісню для Нацвідбору. Даниїл зізнався, що гурт "ДК Енергетик" для нього – "приклад того, як має звучати рок-музика в Україні, навіть постпанк". Федір додав, що хлопці однакові як на сцені, так і поза нею: прості, щирі та ніким не прикидаються.

Також ще хотів сказати за Машу Кондратенко – це особлива артистка в Україні. Вона дуалістична. Її знають і за воєнними хітами, які важливі для всієї України. Тепер її можуть пізнати як справжню музикантку і справжню артистку. Вона була б гідною представницею України на Євробаченні,

– зауважив Даниїл Лещинський.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat переміг на Національному відборі на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray. Вже навесні хлопці представлять Україну на пісенному конкурсі, який відбудеться у швейцарському Базелі. Вони виступлять у першому півфіналі 13 травня, другий запланований на 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня.