Об этом музыканты рассказали в интервью Радио Проминь, передает 24 Канал. Даниил Лещинский и Федор Ходаков прокомментировали треки всех финалистов песенного конкурса.

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Федор считает, что у Влада Шерифа классный голос и уникальный тембр. По его мнению, хороший вокал также у KRYLATA, он добавляет, что певица – одна из тех, кто спел лучше всех.

Хотя вокально, мне кажется, я могу многих похвалить, ведь обладаю абсолютным слухом и "лажи" с интонированием и попаданием в ноты я слышу еще более детально. Например, у Future Culture Даша тоже имеет роскошный вокал,

– высказался Федор Ходаков.

Победители Нацотбора на Евровидение-2025 добавили, что барабанщик группы Future Culture Андрей помогал им с аранжировкой песни Bird of Pray, которую музыканты и представили для конкурса.

Группа Ziferblat высказались о конкурентах

Даниил Лещинский отметил, что Абие передает месседж и держится на сцене лучше всех, а также хорошо поет. KHAYAT он назвал "тихоходом". По словам солиста группы Ziferblat, певец в течение всего отбора вел себя довольно тихо, а потом "показал, что такое настоящее живое выступление на сцене Евровидения".

MOLODI – это, по моему мнению, была самая хитовая песня из всех. Я наблюдаю за ребятами уже полгода, даже год, и они имеют невероятный рост. В чем-то они повторили наш путь в прошлогоднем отборе. Это замечательные артисты с классной песней. В следующем году пусть делают как мы, и, возможно, тоже поедут на Евровидение,

– добавил Даниил.

Участники Ziferblat говорят, что FIЇNKA – очень харизматичная и написала хитовую песню для Нацотбора. Даниил признался, что группа "ДК Энергетик" для него – "пример того, как должна звучать рок-музыка в Украине, даже постпанк". Федор добавил, что ребята одинаковы как на сцене, так и вне ее: простые, искренние и никем не притворяются.

Также еще хотел сказать за Машу Кондратенко – это особая артистка в Украине. Она дуалистическая. Ее знают и по военным хитам, которые важны для всей Украины. Теперь ее могут узнать как настоящую музыкантку и настоящую артистку. Она была бы достойной представительницей Украины на Евровидении,

– отметил Даниил Лещинский.

Напомним, что группа Ziferblat победила на Национальном отборе на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray. Уже весной ребята представят Украину на песенном конкурсе, который состоится в швейцарском Базеле. Они выступят в первом полуфинале 13 мая, второй запланирован на 15 мая, а гранд-финал – на 17 мая.