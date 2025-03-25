Євробачення чекає: гурт Ziferblat представив акустичну версію конкурсного треку Bird of Pray
- Ziferblat випустив акустичну версію пісні Bird of Pray для Євробачення-2025 та кліп.
- Пісенний конкурс пройде у Базелі, Швейцарія, з півфіналами 13 і 15 травня, та фіналом 17 травня 2025 року.
Представники України на Євробачення-2025 на початку місяця презентували оновлену версію конкурсної пісні. Тепер же Ziferblat поширив акустичну версію Bird of Pray.
Також гурт презентував атмосферний кліп на цей трек. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційний ютуб-канал Євробачення.
Цікаво Alyona Alyona зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення
Нова версія Bird of Pray вирізняється мінімалістичним звучанням без бек-вокалу. Даниїл і Валентин Лещинські та Федор Ходаков зробили акцент на ніжному інструментальному супроводі, де основою композиції стала партія піаніно
Під кліпом на відеороботу музиканти звернулися до європейської аудиторії з важливим посланням про підтримку України.
Ми сподіваємося подарувати вам емоції, які ви, можливо, забули або, можливо, ніколи раніше не відчували. Для нас сцена Євробачення – це більше, ніж просто виступ – це платформа для обміну важливими повідомленнями зі світом. І наш головний меседж такий: не забувайте про реальність, з якою Україна продовжує стикатися. Попри те, що світ може втомитися або відволіктися, наша боротьба залишається щоденною. Нам все ще потрібна ваша підтримка, ваше розуміння та ваше співчуття,
– наголосили музиканти.
Також Даниїл, Валентин і Федір висловили слухачам вдячність за підтримку української музики.
Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн
Для довідки! Для Ziferblat це вже третя спроба представити країну на міжнародному пісенному конкурсі. У 2024 році вони навіть посіли друге місце в Нацвідборі.
Євробачення-2025 відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали міжнародного пісенного конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а фінал – 17 травня 2025 року.