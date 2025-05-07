Мальви та серця, що неможливо розбити: що символізують костюми Ziferblat для Євробачення

У Швейцарії активно готуються до Євробачення. Український гурт Ziferblat провів першу репетицію на головній сцені. Стало відомо, якими будуть костюми музикантів та що вони означають.

Творцем костюмів для представників України став Іван Фролов – засновник бренду Frolov, в образах якого з'являлися світові зірки – від Бейонсе до Сабріни Карпентер та Дуа Ліпи. Іван Фролов "одягав" й інших зірок Євробачення – Джамалу, Тіну Кароль та інших. Про це пише Show 24 з посиланням на Суспільне.

До слова Було дуже боляче, – колишній стиліст Ziferblat шокував зізнанням про конфлікт з лейблом гурту

Іван Фролов розповів, що костюми для Ziferblat мають особливі елементи. Це панкові пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski. Також на костюмах вишиті мальви, які створила художниця Наталка Сойко.

У номері для Євробачення не буде квітів та зелені, як це було на Нацвідборі. Але ці елементи хотілось зберегти, тому вони відтворені на костюмах музикантів, як розповів дизайнер. До того ж мальва – особлива квітка, що символізує переродження.

Іван Фролов зауважив, що кольори кожного костюма були підібрані під вподобання музикантів та кольори в номері. Кожен з артистів мав виділятися, а колір костюма був би його власним символом.

У костюмів учасників гурту та бек-вокалісток є спільний елемент, що важливий і для самого бренду – серце. У Валентина у формі серця вигинається комір сорочки, а в Даниїла є спеціальна прикраса. Цікаво, що вона зроблена не зі справжнього дзеркала.

Це метал, який відполірований до блиску дзеркального. І це теж певний символізм тих сил духу, які у нас є. Наші серця відображають все, що відбувається у світі, але їх неможливо розбити,

– зауважив Іван Фролов.

Костюми Ziferblat для Євробачення / Фото Суспільного

Що відомо про номер

Режисеркою номера гурту Ziferblat стала Марія Коростельова. Вона поділилась, що для створення концепції надихалась українськими легендами й міфами. Зокрема, образом солов'я, який символізує пробудження нового дня.

Було багато українських оповідань, де цього солов'я намагалися сховати в клітку, вбити, кудись відвезти. І все одно він співав. І для мене це символічно, що наша українська пісня лине. Її продовжує чути інші люди, і життя продовжується,

– розповіла Марія Коростельова.

У номері збережеться стилістика 70-х, а також буде передана айдентика, та ДНК самого бренду Ziferblat.