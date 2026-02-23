Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко одружується вдруге

Український актор В'ячеслав Довженко зробив пропозицію коханій – дизайнерці костюмів Світлані. Пара вже готується до весілля.

Зірка фільму "Кіборги" відвідав прем'єру фільму "Мавка. Справжній міф" разом з коханою Світланою. В'ячеслав Довженко зізнався про зміни в особистому житті у програмі "Наодинці з Гламуром", пише ТСН.

Тепер В'ячеслав Довженко має новий статус нареченого. Виявилося, що актор освідчився в коханні та зробив пропозицію Світлані. Вони планують одружитися цьогоріч.

Весілля цього року. Коли трішки потеплішає, хочеться тепла, весни. Освідчення було кумедним. Коли прийде час – ми про це розкажемо. Точно можу сказати, що коли згадуємо, то це викликає в першу чергу усмішку, а вже потім приємні відчуття,

– поділилась пара.



В'ячеслав Довженко з коханою / Фото ТСН

Що відомо про особисте життя В'ячеслава Довженка?