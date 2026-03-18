Зірка "Голосу країни" поповнив лави ЗСУ та назвав бригаду, в якій служить

Співак Марко Квітка повідомив про рішення долучитися до Сил Оборони України. Він розповів, що став десантником та показав перші фото у військовій формі.

Марко Квітка (MARKO KVITKA) поділився першими деталями та фото на своїй сторінці в інстаграмі. За словами музиканта, рік для нього почався з неочікуваного досвіду.

Так сталося, відтепер військовослужбовець. Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене – десантника!

– поділився Марко Квітка.

Співак розповів, що навчання було інтенсивним і насиченим, адже солдат-десантник повинен вміти все. Він подякував своїм побратимам з 4 взводу за проведений час разом.



Марко Квітка / Фото з інстаграму співака

У профілі Марко Квітка вказав, що є військовослужбовцем 46 окремої аеромобільної Подільської бригади, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У коментарях артиста підтримали Христина Горняк, Вадим Олійник, Діана Глостер, Тіна Кароль, TAYANNA та інші колеги й друзі.

Що відомо про Марка Квітку?