Зірка "Голосу країни" поповнив лави ЗСУ та назвав бригаду, в якій служить
- Співак Марко Квітка став десантником та служить у 46 окремій аеромобільній Подільській бригаді ЗСУ.
- Він поділився своїм досвідом навчання та подякував побратимам.
Співак Марко Квітка повідомив про рішення долучитися до Сил Оборони України. Він розповів, що став десантником та показав перші фото у військовій формі.
Марко Квітка (MARKO KVITKA) поділився першими деталями та фото на своїй сторінці в інстаграмі. За словами музиканта, рік для нього почався з неочікуваного досвіду.
Так сталося, відтепер військовослужбовець. Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене – десантника!
– поділився Марко Квітка.
Співак розповів, що навчання було інтенсивним і насиченим, адже солдат-десантник повинен вміти все. Він подякував своїм побратимам з 4 взводу за проведений час разом.
Марко Квітка / Фото з інстаграму співака
У профілі Марко Квітка вказав, що є військовослужбовцем 46 окремої аеромобільної Подільської бригади, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
У коментарях артиста підтримали Христина Горняк, Вадим Олійник, Діана Глостер, Тіна Кароль, TAYANNA та інші колеги й друзі.
До слова, раніше український актор Федір Гуринець розповів про невдалі спроби долучитися до війська. У розмові з Аліною Доротюк актор розповів, що він уже тричі був у ТЦК.
Що відомо про Марка Квітку?
- Марко Квітка – відомий український співак, який народився у Краматорську. Раніше він був бек-вокалістом учасника "Голосу країни-6" Constantine.
- Через кілька років Марко вирішив прийти на сцену конкурсу 10 сезону самостійно. Хлопцю вдалося пройти до півфіналу проєкту. Спершу він був у команді Дмитра Монатіка, але згодом потрапив "під крило" Тіни Кароль.
- Також Марко Квітка відомий як вокаліст шоу "Танці з зірками" та резидент популярних ресторанів у Києві. Після "Голосу країни" Марко розвивав сольну кар'єру та випускав власні пісні.