Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" Павло Текучев розсекретив стать майбутньої дитини

Подружжя акторів Павло та Ангеліна Текучеві готуються вперше стати батьками. Пара опублікувала зворушливе відео та розсекретила, хто в них народиться.

Павло та Ангеліна Текучеві влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутнього малюка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм акторів.

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Подружжя запросило на святкування рідних та близьких друзів. Спершу кожен припустив, хто народиться у пари – хлопчик чи дівчинка. А згодом Павло й Ангеліна луснули велику повітряну кульку, з якої вилетіли менші кульки блакитного кольору.

Так стало відомо, що у них народиться хлопчик. Зворушливий ролик зібрав безліч вподобань та коментарів з привітаннями.

Павло й Ангеліна Текучеві розсекретили стать дитини: відео

Що відомо про подружжя