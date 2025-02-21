Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" Павло Текучев розсекретив стать майбутньої дитини
- Павло та Ангеліна Текучеві влаштували гендер-паті та розсекретили, що у них народиться хлопчик.
- Пара є акторами Київського національного театру імені Лесі Українки і разом вже 6 років.
Подружжя акторів Павло та Ангеліна Текучеві готуються вперше стати батьками. Пара опублікувала зворушливе відео та розсекретила, хто в них народиться.
Павло та Ангеліна Текучеві влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутнього малюка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм акторів.
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Подружжя запросило на святкування рідних та близьких друзів. Спершу кожен припустив, хто народиться у пари – хлопчик чи дівчинка. А згодом Павло й Ангеліна луснули велику повітряну кульку, з якої вилетіли менші кульки блакитного кольору.
Так стало відомо, що у них народиться хлопчик. Зворушливий ролик зібрав безліч вподобань та коментарів з привітаннями.
Павло й Ангеліна Текучеві розсекретили стать дитини: відео
Що відомо про подружжя
- Павло та Ангеліна – актори Київського національного театру імені Лесі Українки. Вони познайомилися на репетиціях вистави "Підступність і кохання" Фрідріха Шиллера. Павло пригадував, що спершу вони ніяк не могли знайти спільної мови, бо дуже одне одному не подобалися.
- Через три роки вони зрозуміли, що мають сильні почуття. Вже 6 років пара разом. Через два роки у стосунках Павло освідчився Ангеліні, згодом вони побралися. У січні 2025 року зіркове подружжя повідомило, що готується до поповнення в сім'ї.
- Павло Текучев також відомий за ролі у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?" та серіалі "Ліки від минулого".