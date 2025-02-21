Літав у Лапландію на Новий рік: зірка "Жіночого Кварталу" пояснив, як виїжджає за кордон

Гуморист Володимир Шумко розповів, що взимку відпочивав за кордоном. Він пояснив, як звільнився від призову в ЗСУ та яким чином виїжджає з України.

Зірка "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко пояснив, що може легально виїжджати з України. Він розповів про це детальніше в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає 24 Канал.

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Гуморист поділився, що виїжджав за кордон неодноразово під час повномасштабного вторгнення – відвідував батьків у Німеччині, відпочивав з друзями. Він пояснив, що має інвалідність через ліве око.

У мене інвалідність з дитинства. На все життя. Я б зараз хотів зустріти тих людей, які мене булили в школі, бо тепер, через це око, я можу легально виїжджати за кордон. Я відвідував батьків, бачився із друзями. У мене інвалідність третьої групи. Мала бути другої, але мені колись сказали, що для цього потрібно було дати "на лапу",

– сказав Шумко.

Володимир Шумко пригадав, що мав зустрічати Новий рік з батьками. Але плани змінилися. Він разом з дружиною зустрів Новий рік у Фінляндії, а потім побачив Санту Клауса в Лапландії.

"Дружина каже: "У мене з дитинства була мрія – поїхати в Лапландію до Санти Клауса. Поїдьмо". Це було дуже неочікувано. Я зателефонував другу, який живе у Фінляндії 12 років, і кажу, що ми збираємося до нього святкувати Новий рік, а потім летимо в Лапландію. А ми не бачилися з того моменту, як він переїхав. Ми так гарно провели час. Ми бачили Санту. Це одне з того, що було найкращим у моєму житті", – розповів гуморист.

Шумко вважає, що йому краще бути відвертим щодо виїздів за кордон, аніж ховатися від прихильників. Він додав, що не отримував критики через свої поїздки.