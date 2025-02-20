Також він зізнався, на що витрачає зароблені кошти. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Серед основних витрат Володимира Шумка з дружиною є оренда будинку, що становить близько 1000 доларів, заправка двох автомобілів та побутові речі.

Зараз мій середній місячний заробіток складає 3-5 тисяч доларів. Інколи може бути на пару тисяч більше,

– поділився шоумен.

Основним джерелом його прибутку зараз є корпоративи. Володимир додав, що його дружина Анна також має певний дохід від роботи в театрі, коли є вистави, але основним годувальником у родині залишається чоловік..

Інтерв'ю з Володимиром Шумко: дивіться відео онлайн

Зауважимо, нещодавно про свої доходи розповіла одна з найпопулярніших українських інтерв'юерок Раміна Есхакзай. Її максимальний місячний заробіток з ютую-каналу сягає 20 тисяч доларів. З них від 4 до 6 тисяч доларів приносить монетизація за перегляди, решта – рекламні інтеграції.