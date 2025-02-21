Звезда "Женского Квартала" Владимир Шумко объяснил, что может легально выезжать из Украины. Он рассказал об этом подробнее в интервью Славе Демину, передает 24 Канал.

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Юморист поделился, что выезжал за границу неоднократно во время полномасштабного вторжения – навещал родителей в Германии, отдыхал с друзьями. Он объяснил, что имеет инвалидность из-за левого глаза.

У меня инвалидность с детства. На всю жизнь. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня были в школе, потому что теперь, из-за этого глаза, я могу легально выезжать за границу. Я навещал родителей, виделся с друзьями. У меня инвалидность третьей группы. Должна была быть второй, но мне когда-то сказали, что для этого нужно было дать "на лапу",

– сказал Шумко.

Владимир Шумко вспомнил, что должен был встречать Новый год с родителями. Но планы изменились. Он вместе с женой встретил Новый год в Финляндии, а потом увидел Санту Клауса в Лапландии.

"Жена говорит: "У меня с детства была мечта – поехать в Лапландию к Санте Клаусу. Поедем".". Это было очень неожиданно. Я позвонил другу, который живет в Финляндии 12 лет, и говорю, что мы собираемся к нему праздновать Новый год, а потом летим в Лапландию. А мы не виделись с того момента, как он переехал. Мы так хорошо провели время. Мы видели Санту. Это одно из того, что было лучшим в моей жизни", – рассказал юморист.

Шумко считает, что ему лучше быть откровенным относительно выездов за границу, чем прятаться от поклонников. Он добавил, что не получал критики из-за своих поездок.