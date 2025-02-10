Немає 20% черепної коробки, – у зірки "Ліги сміху" стався крововилив у мозок

Український гуморист Олександр Венедчук повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям. Чоловік розповів, що переніс крововилив у мозок і складну операцію.

Олександр Венедчук, якого більше знають як Веня, – зірка "Ліги сміху" та учасник команди "Ветерани космічних військ", пише 24 Канал. На своїй сторінці в інстаграмі він розповів, куди зник останнім часом.

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Гуморист розповів, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок. Лікарі вирішили робити термінову операцію.

31-го січня у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості й дуже сильні та затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки,

– повідомив Веня.

Олександр розповів, що зараз проходить реабілітацію. Він не зможе брати участь у зйомках нових випусків на ютубі "Ветеранів космічних військ" близько двох місяців. Але комік пообіцяв, що розповість про все детальніше на "вечірній передачі" (одне з шоу на їхньому каналі).



Олександр Венедчук / Фото з інстаграму гумориста

Гуморист подякував за підтримку й порадів, що зміг самостійно написати цей допис. Олександра підтримують зіркові друзі та колеги у коментарях під дописом і бажають якнайшвидшого одужання.

Анатолій Анатоліч: "Друже, скорішого повернення. Одужуй!";

Світлана Тарабарова: "Обіймаємо міцно всією родиною!Відновлюйся, будь ласка";

Маша Єфросиніна: "Обіймаю тебе! Куди нести мандаринки?";

Влад Шевченко: "Боже, яка жесть. Сашо, тримайся! Бажаю тобі якнайшвидшого відновлення";

Саша Степаненко: "Брате, якнайшвидшого одужання. Життя цікава штука. За тебе молиться багато людей, та і ти дядько крепкий, все подужаєш. Любимо тебе";

Женя Янович: "Сашко, нехай все буде добре! Обійняв";

OTOY: "Друже, бережи себе. Нехай все завершиться якнайшвидше, а якщо потрібна допомога — дай знати"

Коментарі також залишили MELOVIN, Аміль Насіров, Віталій Гордієнко, Роман Міщеряков, Олеся Жураківська, Катя Нікітіна, Юля Левченко, Сергій Лиховида та інші.