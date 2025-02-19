"Якийсь не дуже нормальний чоловік": Тарас Стадницький розповів історію кохання з дружиною

Тарас Стадницький перебуває у шлюбі вже близько 17 років. Хоч актор рідко розповідає про особисте, він поділився, як познайомився з дружиною.

Зірка "Ліги сміху" та актор Тарас Стадницький розповів, що навчався з дружиною на одному факультеті. До того ж пара жила в одному гуртожитку, пише 24 Канал.

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Комік пригадав один з травневих вечорів 2002 року, коли Ірина на кухні в гуртожитку відпочивала з однокурсником Тараса.

Вони грали щось на гітарі. Я якраз повернувся з пар, і Михайло запросив поспівати з ними. "Які співи? Сьогодні в мене траур – помер Лобановський!", – пафосно відмовився я і пішов до своєї кімнати. "Якийсь не дуже нормальний чоловік", – подумала тоді Ірина. А шість років потому ми одружилися (усміхається – 24 Канал),

– розповів Тарас Стадницький.

Повне інтерв'ю з Тарасом Стадницьким читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Тарас пожартував, що за роки спільного життя найбільше цінує те, що з поїздками й нестабільним робочим графіком "дружина ще не вигнала з хати".



Тарас Стадницький з дітьми / Фото з інстаграму Тараса Стадницького

Як Тарас Стадницький проводить час з рідними

Поза гастролями та виступами гуморист любить проводити час з сім'єю. Часто вони їздять в гості до рідних та багато спілкуються.

"Наш найпродуктивніший час на спілкування – це поїздки до моєї мами чи до мами дружини. У машині ми не користуємося гаджетами, обмежені в просторі, тому маємо можливість поспілкуватися досхочу. А ще вечорами любимо пограти в настільні ігри", – додав Стадницький.