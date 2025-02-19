Звезда "Лиги смеха" и актер Тарас Стадницкий рассказал, что учился с женой на одном факультете. К тому же пара жила в одном общежитии, пишет 24 Канал.

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Комик вспомнил один из майских вечеров 2002 года, когда Ирина на кухне в общежитии отдыхала с однокурсником Тараса.

Они играли что-то на гитаре. Я как раз вернулся с пар, и Михаил пригласил попеть с ними. "Какие песнопения? Сегодня у меня траур – умер Лобановский!", – пафосно отказался я и пошел в свою комнату. "Какой-то не очень нормальный человек", – подумала тогда Ирина. А шесть лет спустя мы поженились (улыбается – 24 Канал),

– рассказал Тарас Стадницкий.

Полное интервью с Тарасом Стадницким читайте в рамках проекта "Интервью24".

Тарас пошутил, что за годы совместной жизни больше всего ценит то, что с поездками и нестабильным рабочим графиком "жена еще не выгнала из дома".



Тарас Стадницкий с детьми / Фото из инстаграма Тараса Стадницкого

Как Тарас Стадницкий проводит время с родными

Вне гастролей и выступлений юморист любит проводить время с семьей. Часто они ездят в гости к родным и много общаются.

"Наше самое продуктивное время на общение – это поездки к моей маме или к маме жены. В машине мы не пользуемся гаджетами, ограничены в пространстве, поэтому имеем возможность пообщаться вволю. А еще по вечерам любим поиграть в настольные игры", – добавил Стадницкий.