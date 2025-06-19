Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною

Ветеран війни та гуморист Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна офіційно розірвали шлюб. Пара була разом близько 10 років.

Колишня пара вже отримала свідоцтво про розлучення. Про це повідомила Ольга Мерзлікіна на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24.

До слова Відома українська акторка вперше розповіла про розрив із нареченим після 10 років разом

Колишня обраниця гумориста поділилась фото зі своїм собакою та показала свідоцтво про розрив шлюбу. Вона пожартувала, що офіційно стала "розвідьонкою з причепом".

Ймовірно, пара офіційно розлучилась у четвер, 19 червня.



Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна офіційно розлучилися / Фото з інстаграму Ольги

Що відомо про стосунки Віктора Розового й Ольги Мерзлікіної

Пара одружилась у березні 2024 року після близько 10 років стосунків. Через кілька тижнів гуморист і військовий зазнав важкого поранення та переніс операції. Його реабілітація триває.

Близько місяця тому пара оголосила про розлучення. Ольга пояснила, що причиною цього стали зради Віктора. Згодом комік зазначив, що у їхньому шлюбі зрад не було.

Колишня дружина Розового відповіла на його допис та розповіла, що зради були ще до їхнього одруження.

"Дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці, нареченій, виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Разом з речами іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше", – написала Ольга Мерзлікіна.