Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська похрестила доньок-двійнят

Переможниця та суддя "МастерШеф" Єлизавета Глінська повідомила про важливу подію у їхній сім'ї. Вона охрестила доньок та показала фото з таїнства.

Ліза Глінська повідомила, що таїнство хрещення відбулося 3 травня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку

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Зірка "МастерШеф" опублікувала серію фото з особливого дня для сім'ї. Вона показала кадри з церкви, спільні фото з чоловіком та хрещених батьків.

3 травня! Важливий день, свято для нашої родини. Хрещення наших маленьких крихіток – Поліни й Соломії. Наш особливий день і сукні особливі! Це була любов з першого погляду,

– поділилась Ліза Глінська.

Для святкового дня Ліза Глінська обрала вишиту сукню пудрового кольору. Її образ у храмі доповнювала біла хустина. Зіркові доньки постали у білосніжних мереживних сукнях.

Хрестини доньок Лізи Глінської / Фото з інстаграму Лізи Глінської

Що відомо про материнство Лізи Глінської