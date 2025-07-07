Ольга Мартиновська розповіла про свої стосунки: хто є обранцем судді "МастерШеф"

Зірка шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська зізналась, що знову перебуває у романтичних стосунках. Вона примирилася з бойфрендом, з яким розійшлася у лютому цього року.

Ольга Мартиновська за лаштунками концерту Дмитра Монатіка зізналась, що помирилась з ексбойфрендом. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

До слова Я за вільні стосунки, – український ведучий здивував заявою про особисте життя

Зараз ми разом. Я вже не пам'ятаю, хто перший пішов на примирення, зазвичай він це робить. Взагалі складно описати наші стосунки, тому мені самій трохи незручно і некомфортно про це говорити, бо я сама не знаю, разом ми чи ні. Але, мабуть, більше так. А тоді в лютому ми просто посварилися, розбіглися, потім знову помирилися,

– зізналась шеф-кухарка.

Нагадаємо, в лютому цього року Ольга Мартиновська натякнула, що розійшлась з бойфрендом. Це сталось напередодні Дня святого Валентина. Зірка "МастерШефу" додала, що не ховає коханого, але просто не висвітлює особисте життя.

"Ми не приховуємо стосунки, але я їх просто не показую в соцмережах. Ми гуляємо разом, ходимо кудись", – розповіла знаменитість.

ЗМІ показали обранця Мартиновської

Виявилось, що на концерті Ольга Мартиновська була не сама, а зі своїм бойфрендом. Вони обіймалися й не приховували почуттів, повідомили в "РБК-Україна".

Журналісти припускають, що обранцем Мартиновської є Руслан Шибаєв – засновник ресторанів у Києві. Він розлучений та має дітей.



Руслан Шибаєв / Фото з інстаграму Руслана Шибаєва