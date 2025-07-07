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Show24 Українські зірки Ольга Мартиновська розповіла про свої стосунки: хто є обранцем судді "МастерШеф"
7 липня, 17:47
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Ольга Мартиновська розповіла про свої стосунки: хто є обранцем судді "МастерШеф"

Марія Касій
Основні тези
  • Ольга Мартиновська знову у стосунках з бойфрендом, з яким розійшлася у лютому цього року.
  • Журналісти припускають, що обранцем Мартиновської є Руслан Шибаєв, засновник ресторанів у Києві.

Зірка шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська зізналась, що знову перебуває у романтичних стосунках. Вона примирилася з бойфрендом, з яким розійшлася у лютому цього року.

Ольга Мартиновська за лаштунками концерту Дмитра Монатіка зізналась, що помирилась з ексбойфрендом. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

До слова Я за вільні стосунки, – український ведучий здивував заявою про особисте життя 

Зараз ми разом. Я вже не пам'ятаю, хто перший пішов на примирення, зазвичай він це робить. Взагалі складно описати наші стосунки, тому мені самій трохи незручно і некомфортно про це говорити, бо я сама не знаю, разом ми чи ні. Але, мабуть, більше так. А тоді в лютому ми просто посварилися, розбіглися, потім знову помирилися, 
– зізналась шеф-кухарка. 

Нагадаємо, в лютому цього року Ольга Мартиновська натякнула, що розійшлась з бойфрендом. Це сталось напередодні Дня святого Валентина. Зірка "МастерШефу" додала, що не ховає коханого, але просто не висвітлює особисте життя. 

"Ми не приховуємо стосунки, але я їх просто не показую в соцмережах. Ми гуляємо разом, ходимо кудись", – розповіла знаменитість. 

ЗМІ показали обранця Мартиновської

Виявилось, що на концерті Ольга Мартиновська була не сама, а зі своїм бойфрендом. Вони обіймалися й не приховували почуттів, повідомили в "РБК-Україна". 

Журналісти припускають, що обранцем Мартиновської є Руслан Шибаєв – засновник ресторанів у Києві. Він розлучений та має дітей. 


Руслан Шибаєв / Фото з інстаграму Руслана Шибаєва