Слава Дьомін вперше зізнався, що став прихильником вільних стосунків. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Тур зірками".

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Я останнім часом за вільні стосунки. Мене це влаштовує, якщо людей, з якими я спілкуюся, теж влаштовують вільні стосунки,

– зізнався ведучий.

Дьомін пояснив, що робота була й залишається у нього на першому місці. Він не хоче повторювати помилок з минулих стосунків, тому став прихильником саме такого формату відносин.

"Спілкування, побачення, флірт – це ок, але я завжди чесний у цьому плані й кажу: "Мені поки цікаві вільні стосунки, чи готова ти до такого?". Якщо людина каже, що так, – все. Я тільки за те, коли погоджуються, я не хочу ображати чи обманювати дівчат, обіцяти золоті гори, а потім зникати", – зауважив ведучий.

Інтерв'юер додав, що такий формат стосунків спрацьовує, на його думку, у 30%. Він вважає, що дівчата мислять інакше, ніж чоловіки. Тому інколи відносини можуть не складатися. Тоді парі доводиться розійтися.

Яка ще українська зірка обирає вільні стосунки

Кулінар Євген Клопотенко також розповідав, що не хоче традиційної моделі стосунків. Він обирає партнерські відносини, де для чоловіка та жінки немає обмежень. На його думку, вільні стосунки – це не про легковажність, а про розуміння та взаємодію.

В одному з останніх інтерв'ю Клопотенко казав, що будує стосунки, які посередині між вільними й традиційними.