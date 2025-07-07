Ольга Мартыновская за кулисами концерта Дмитрия Монатика призналась, что помирилась с экс-бойфрендом. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

К слову Я за свободные отношения, – украинский ведущий удивил заявлением о личной жизни

Сейчас мы вместе. Я уже не помню, кто первый пошел на примирение, обычно он это делает. Вообще сложно описать наши отношения, поэтому мне самой немного неудобно и некомфортно об этом говорить, потому что я сама не знаю, вместе мы или нет. Но, видимо, больше так. А тогда в феврале мы просто поссорились, разбежались, потом снова помирились,

– призналась шеф-повар.

Напомним, в феврале этого года Ольга Мартыновская намекнула, что разошлась с бойфрендом. Это произошло накануне Дня святого Валентина. Звезда "МастерШефа" добавила, что не прячет любимого, но просто не освещает личную жизнь.

"Мы не скрываем отношения, но я их просто не показываю в соцсетях. Мы гуляем вместе, ходим куда-то", – рассказала знаменитость.

СМИ показали избранника Мартыновской

Оказалось, что на концерте Ольга Мартыновская была не одна, а со своим бойфрендом. Они обнимались и не скрывали чувств, сообщили в "РБК-Украина".

Журналисты предполагают, что избранником Мартыновской является Руслан Шибаев – основатель ресторанов в Киеве. Он разведен и имеет детей.



Руслан Шибаев / Фото из инстаграма Руслана Шибаева