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Show24 Українські зірки Фіналістка "Танців з зірками" зворушила танцем з коханим, який втратив ногу на війні
25 лютого, 11:21
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Фіналістка "Танців з зірками" зворушила танцем з коханим, який втратив ногу на війні

Марія Касій
Основні тези
  • Танцівниця Роксоляна Маланчук виконала танець з ветераном Олександром, який втратив ногу на війні.
  • Олександр – сержант ЗСУ, використовує танець як спосіб реабілітації, відкриваючи нові можливості свого тіла.
  • Пара виконала танець під пісню Sestra "Життя продовжується", отримавши захоплені відгуки користувачів мережі.

Танцівниця Роксоляна Маланчук зворушила танцем з ветераном, який втратив ногу на війні. Закохана пара не залишила байдужими користувачів соцмереж.

Фіналістка проєкту "Танці з зірками-8" Роксоляна Маланчук, яка була партнеркою Костянтина Войтенка, станцювала з Олександром. Зворушливе відео опублікували на сторінці проєкту "Ми однієї крові", передає 24 Канал

До слова Співак Тамерлан, який захищає Україну, поділився подробицями своєї служби

Олександр – сержант ЗСУ, який зазнав важкого поранення на фронті. Одним зі способів реабілітації для нього став танець. Це стало для захисника не тільки викликом, але й шляхом до відновлення.

Роксоляна підтримала Олександра в його бажанні танцювати й допомогла відкрити нові можливості тіла. Саме любов до себе нового та танець дозволили йому знову відчути радість життя й силу кохання,
– прокоментували на сторінці. 

Закохані продемонстрували ніжний танець під пісню гурту Sestra "Життя продовжується". Вони постали в парних образах – світлих футболках з романтичним принтом, які поєднали з темним низом. 

Роксоляна Маланчук та ветеран Олександр: відео

Чуттєва постановка не могла не зворушити користувачів мережі. У коментарях вони висловили захоплення танцем та партнерами.

  • "Неймовірно! Роксоляно, дякую, що робиш таку важливу справу";
  • "Сильно і водночас ніжно. Аплодую і пишаюсь вашими дуетними хореографіями";
  • "Які ви неймовірні. Захоплююся вами";
  • "Як же це гарно";
  • "Молодці, дуже гарно. Тільки так";
  • "Які ви неймовірні. До мурах по шкірі". 