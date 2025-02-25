Фіналістка "Танців з зірками" зворушила танцем з коханим, який втратив ногу на війні

Танцівниця Роксоляна Маланчук зворушила танцем з ветераном, який втратив ногу на війні. Закохана пара не залишила байдужими користувачів соцмереж.

Фіналістка проєкту "Танці з зірками-8" Роксоляна Маланчук, яка була партнеркою Костянтина Войтенка, станцювала з Олександром. Зворушливе відео опублікували на сторінці проєкту "Ми однієї крові", передає 24 Канал.

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Олександр – сержант ЗСУ, який зазнав важкого поранення на фронті. Одним зі способів реабілітації для нього став танець. Це стало для захисника не тільки викликом, але й шляхом до відновлення.

Роксоляна підтримала Олександра в його бажанні танцювати й допомогла відкрити нові можливості тіла. Саме любов до себе нового та танець дозволили йому знову відчути радість життя й силу кохання,

– прокоментували на сторінці.

Закохані продемонстрували ніжний танець під пісню гурту Sestra "Життя продовжується". Вони постали в парних образах – світлих футболках з романтичним принтом, які поєднали з темним низом.

Роксоляна Маланчук та ветеран Олександр: відео

Чуттєва постановка не могла не зворушити користувачів мережі. У коментарях вони висловили захоплення танцем та партнерами.