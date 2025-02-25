Финалистка проекта "Танцы со звездами-8" Роксоляна Маланчук, которая была партнершей Константина Войтенко, станцевала с Александром. Трогательное видео опубликовали на странице проекта "Мы одной крови", передает 24 Канал.

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Александр – сержант ВСУ, который получил тяжелое ранение на фронте. Одним из способов реабилитации для него стал танец. Это стало для защитника не только вызовом, но и путем к восстановлению.

Роксоляна поддержала Александра в его желании танцевать и помогла открыть новые возможности тела. Именно любовь к себе нового и танец позволили ему снова почувствовать радость жизни и силу любви,

– прокомментировали на странице.

Влюбленные продемонстрировали нежный танец под песню группы Sestra "Жизнь продолжается". Они предстали в парных образах – светлых футболках с романтическим принтом, которые соединили с темным низом.

Роксоляна Маланчук и ветеран Александр: видео

Чувственная постановка не могла не тронуть пользователей сети. В комментариях они выразили восхищение танцем и партнерами.