Переможець "Топ-модель по-українськи" став батьком: ім'я та перші кадри малюка

Переможець 4 сезону шоу "Топ-модель по-українськи" Самвел Туманян оголосив про радісну подію в родині – він став батьком. Що цікаво, це перша дитина Самвела.

Він розсекретив стать та ім'я первістка і навіть показав перші фото малюка. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Самвела.

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Дружина Туманяна Анастасія народила хлопчика, якого подружжя назвало Робертом.

Будемо робити все, щоб бути для тебе найкращими батьками,

– написало подружжя.

Пара також показала зворушливі кадри з пологового будинку. На фото видно, що і Самвел, і Анастасія не стримували емоцій, коли народився їхній малюк.

Уже відомо, що родину виписали з пологового. Анастасія розповіла, що урочистостей не влаштовували – усе пройшло скромно й по-сімейному. "Просто хотілося додому", – зазначила новоспечена матуся в інстаграм-сторіс.



Самвел Туманян з дружиною та сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, незабаром мамою також стане учасниця 12 сезону "Холостяк". Марина Голд оголосила про вагітність, опублікувавши зворушливе відео з чоловіком.