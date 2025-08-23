Після років русифікації чимало українців, серед яких і знаменитості, вирішили перейти на українську мову. Хтось наважився на це ще у 2014 році, для когось поштовхом стала повномасштабна війна. Для одних – це повернення до джерел, для інших – прояв стійкої позиції.

Перехід на українську мову – це просто зміна чи творче рішення, але й символ незалежності. До важливого дня українські зірки в ексклюзивних коментарях для Show 24 розповіли про те, яку роль для них відіграє мова, та що мотивувало їх перейти на українську.

Злата Огнєвіч

Співачка переконана, що мова – це душа народу. Її пісні здебільшого були україномовними ще до початку повномасштабної війни, однак згодом вона повністю перейшла на українську в спілкуванні.

Мене надихнули люди – військові на передовій, волонтери в тилу. Я зрозуміла: якщо ми хочемо мати справжню незалежність, мусимо берегти й плекати свою мову, як найдорожчий скарб. Коли почала говорити українською постійно, відчула, ніби нарешті стою на власній землі обома ногами,

– сказала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Тоня Матвієнко

Для Тоні Матвієнко мова – це питання ідентичності. У сім'ї артистки завжди спілкувались українською. Лиш у 90-х, під час навчання у школі Тоня трохи чула й вживала російську. Та це не була її рідна мова.

Я з розумінням ставлюся до тих, хто переходить на українську зараз. Добре, що дедалі більше людей відкривають для себе мову як важливу частину своєї культури й себе самих. Шкода тільки, що до цього ми дійшли через такі болючі обставини,

– розповіла Матвієнко.



Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Наталка Денисенко

Акторка зазначила, що їй боляче чути пропагандистські наративи ворога про те, начебто вони "захищають російськомовне населення". Адже у кожному українському слові, вірші, казці, пісні – історія нашого народу, наших пращурів, які живуть у віках саме завдяки мові.

Мій страшний сон – розмовляти мовою ворога та бути тією "кого прийшли захищати". На нашій землі не треба нікого захищати, ми чудово жили без будь-якого втручання нашого клятого сусіда. Вірю, що ми переможемо цю війну, а мовне питання в нашій країні вирішиться лагідно та дружно, заохочуючи усіх перейти на українську,

– підкреслює Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото пресслужби

Тарас Тополя

Співак виріс у Києві. Він поділився, що тривалий час у дитинстві та юності, в побуті та між однолітками послуговувався російською мовою. Та з часом зрозумів, що мова – не лише засіб спілкування.

Українська мова – це складова незалежності, без сумніву, частина фундаменту Української державності та самоідентифікації. Саме тому АНТИТІЛА співали й співають українською. Саме тому ми виховуємо дітей українською. З іншої сторони я ніколи не звинувачував інших у тому, що вони користуються російською в побуті, проте завжди мотивував робити усвідомлений вибір і переходити на українську,

– зауважив Тарас Тополя.



АНТИТІЛА / Фото з інстаграму гурту

Катерина Лозовицька

Модель погодилась з думкою про те, що мова – одна з головних складових незалежності. Адже це наша культура, ідентичність та багатовікова історія.

Коли говориш українською, відчуваєш, що по-іншому звучиш, по-іншому себе подаєш і сприймаєш світ. Це як маленька щоденна свобода – кожне слово нагадує, хто ми й звідки. Мова об'єднує людей, робить наше спілкування щирішим і ближчим, і водночас дає відчуття власної сили та гордості за наше походження,

– поділилась Катерина Лозовицька.



Катерина Лозовицька / Фото пресслужби

DIANA GLOSTER

На думку співачки, мова впливає на стан людини і докорінно змінює те, як ти сприймаєш себе. Для неї все кардинально змінилось навіть на побутовому рівні. DIANA GLOSTER ділиться, що українською вона звучить природніше, тепліше та приємніше.

Перехід на українську став для мене важливим кроком – він дав відчуття енергії, сили та незалежності. Коли спілкуєшся рідною мовою, починаєш гостріше усвідомлювати власну ідентичність і відмінність від інших культур. Особливо це стало зрозуміло, коли я була за кордоном. Тепер кожне слово рідною мовою приносить мені задоволення й відчуття гармонії з собою.



Діана Глостер / Фото пресслужби

Нікіта Кісельов

Співак поділився, що мовне питання є для нього принциповим. Йому прикро, що усвідомлення фундаментальних цінностей нашої культури та ідентичності прийшло з трагічними подіями

Не можу морально собі дозволити розмовляти мовою агресора. Але водночас я не засуджую українців, для яких цей перехід виявився значно складнішим. Вірю, що створюючи круту українську музику, літературу, кіно, телешоу, пресу – ми допоможемо всім ще більше закохатися в українську мову,

– зізнався артист.



Нікіта Кісельов / Фото пресслужби

Іван Морозов

Зірковий стиліст називає мову основою нашої незалежності, що робить сильнішими. Він поділився, що народився та виріс на заході України.

Раніше я досить часто стикався з осудом через те, що розмовляю українською і маю діалект. У певний момент життя навіть почав вчити та спілкуватися російською. Але, звісно, як і багато українців, після 24 лютого зрозумів, що це питання не тільки особистого вибору, а й позиції. Повернення до української стало для мене питанням чесності перед собою та своєю країною,

– зізнався Іван Морозов.



Іван Морозов / Фото пресслужби