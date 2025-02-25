Не лише Курт Кобейн і Емі Вайнхаус: 5 світових зірок, яких знайшли мертвими у своїх будинках

Чимало світових зірок, на жаль, пішли з життя зовсім молодими, не встигнувши реалізувати всі творчі плани, мрії та бажання. Їх оплакували шанувальники у різних країнах світу, а спогади про кумирів мільйонів живуть досі.

У сьогоднішньому матеріалі 24 Канал розповість про світових зірок, яких знайшли мертвими у власних будинках. Зокрема, про Емі Вайнхаус, Курта Кобейна, Честера Беннінгтона та інших.

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Емі Вайнхаус

Емі Вайнхаус – одна з найуспішніших британських попзірок, яка пішла з життя 23 липня 2011 року у 27-річному віці. Співачку знайшли мертвою у її будинку в Кемдені, що на півночі Лондона. Згодом стало відомо, що артистка померла від отруєння алкоголем, який довгий час перед тим не вживала. Відомо, що вона боролася з алкогольною та наркотичною залежністю, зокрема вживала крек-кокаїн, героїн та марихуану.

Емі Вайнхаус / Фото Getty Images

Кім Се Рон

16 лютого 2025 року 24-річну популярну південнокорейську акторку Кім Се Рон знайшли мертвою у її будинку в Сеулі. За інформацією журналістів, дівчину знайшов її друг, якого вона перед тим запросили до себе додому. Коли він побачив подругу мертвою, то викликав поліцію, яка констатувала смерть. Варто зазначити, що поліціянти не виявили ознак насильницької сперті та розглядають версію про можливе самогубство.

Кім Се Рон / Фото з інстаграму акторки

Курт Кобейн

У 1994 році весь світ оплакував фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна, який помер 5 квітня. Рок-музиканта знайшли мертвим у його будинку в Сіетлі. Чоловік скоїв самогубство у 27-річному віці, вистріливши собі в голову з рушниці. В його організмі було виявлено героїн. Тіло зірки через три дні після смерті знайшов електрик.

Курт Кобейн / Фото Getty Images

Гіт Леджер

Австралійський актор Гіт Леджер здобув популярність завдяки ролі Джокера у фільмі "Темний лицар", режисером якого став Крістофер Нолан. Він посмертно нагороджений премією "Оскар". Зірки не стало 22 січня 2008 року у 28-річному віці. Чоловіка знайшли мертвим у квартирі на Манхеттені, яку він орендував. Згідно з токсикологічним звітом, який опублікували після його смерті, Леджер помер "від гострого отруєння комбінованим ефектом оксикодону, гідрокодону, діазепаму, темазепаму, алпразоламу та доксиламіну" (це лікарські засоби).

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Гіт Леджер / Кадр з фільму "Темний лицар"

Честер Беннінгтон

20 липня 2017 року світ сколихнула новина про смерть вокаліста американського рок-гурту Linkin Park Честера Беннінгтона. Музикант вчинив самогубство у 41-річному віці. Тіло чоловіка знайшли вранці у його будинку в Палос Вердес Естейтс, що в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія.

Честер Беннінгтон / Фото з інстаграму музиканта