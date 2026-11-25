24 листопада Суспільне оприлюднило список артистів, які потрапили до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2027. Однак серед них не виявилося ZLATA OGNEVICH.

Можливу участь співачки в конкурсі обговорювали ще у вересні після її появи в ефірі Хіт FM. Тоді ведучі запитали артистку, чи планує вона знову спробувати свої сили на Євробаченні. ZLATA OGNEVICH не дала однозначної відповіді, а лише загадково зауважила: "Чутки так просто ніколи не виникають".

Тепер співачка пояснила, чому зрештою не подавала заявку на участь у Нацвідборі. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

За словами виконавиці, у 2027 році вона планує зосередитися на кількох масштабних творчих проєктах. Зокрема, хоче випустити три альбоми, один із яких буде англомовним. Крім того, співачка готуватиметься до великого сольного концерту в Палаці спорту.

ZLATA OGNEVICH наголосила, що участь у Євробаченні потребує повної віддачі. На її думку, підготовці до конкурсу потрібно присвятити кілька місяців, тому поєднувати її з іншими масштабними проєктами було б непросто.

Євробачення – це конкурс, якому, на мою думку, потрібно присвятити щонайменше чотири-п'ять місяців свого життя, повністю зануритися в підготовку, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені. Для мене це велика відповідальність, і я не хотіла б робити щось наполовину,

– пояснила артистка.

Водночас ZLATA OGNEVICH не виключає, що в майбутньому може знову замислитися над участю в Євробаченні.

Цього року я вирішила зосередитися на реалізації вже запланованих творчих проєктів. Але в майбутньому час покаже,

– зазначила співачка.

ZLATA OGNEVICH / Фото пресслужби співачки

Нагадаємо, ZLATA OGNEVICH уже представляла Україну на Євробаченні у 2013 році. Тоді вона перемогла в Національному відборі з піснею Gravity та виступила у шведському місті Мальме, де за результатами фіналу посіла третє місце.

ZLATA OGNEVICH виступила на Євробаченні-2013: дивіться відео онлайн

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