До переліку ввійшли як новачки, так і досвідчені артисти, проте список викликав бурхливу та неоднозначну реакцію серед українців. Тож що пишуть про лонглист Нацвідбору-2027 у Threads – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Найперше, що здивувало слухачів, – це відсутність улюблених зірок. Багато хто очікував побачити в переліку Злату Огнєвіч, яка ще у вересні натякала на можливу участь, а також співаків LAUD та KHAYAT.

Головне питання до лонглиста Нацвідбору: Де Злата Огнєвіч? Додаткове питання: де Лауд і Хаят– обурилися користувачі в Threads.

Реакція мережі на лонглист Нацвідбору Євробачення-2027 / Скриншоти з Threads

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Через велику кількість незнайомих імен люди почали сумніватися й у тому, чи вистачить конкурсантам фінансів для підготовки.

Реакція мережі на лонглист Нацвідбору Євробачення-2027 / Скриншот з Threads

Музичний оглядач Роман Бутурлакін нагадав прикрий досвід співачки LELEKA, яка минулого разу шукала кошти на номер буквально до останнього дня. Водночас експерт додав: такі виконавиці, як Кажанна та SKYLERR, мають підтримку великого лейбла. Це дасть їм суттєву перевагу під час підготовки масштабного та яскравого виступу.

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Реакція Романа Бутурлакіна на лонглист Нацвідбору-2027 / Скриншот з Threads

Та крім бюджетів, хвилю критики викликав і сам матеріал: деяким слухачам музичні стилі артистів здалися занадто схожими між собою, а цьогорічний відбір жартома порівняли з "Фабрикою зірок", адже в ній беруть участь маловідомі артисти.

Здається, це найслабший лонглист Нацвідбору на Євробачення за останні роки– написали розчаровані користувачі.

Реакція мережі на лонглист Нацвідбору Євробачення-2027 / Скриншоти з Threads

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Втім, чимало єврофанів, навпаки, підтримали оргкомітет. Вони нагадали, що для перемоги на Євробаченні потрібна передусім потужна пісня, а не відоме ім'я. На їхню думку, спостерігати щороку за тими самими зірками вже нудно, тоді як новачки принесуть свіжі ідеї та незвичне звучання.

Думаю, що класно, що я знаю мало імен із лонглиста. Значить, буде цікаво– зазначили оптимістично налаштовані фанати.

Реакція мережі на лонглист Нацвідбору Євробачення-2027 / Скриншоти з Threads

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Слухачі вже тепло відгукуються про гурт EPOLETS, POVIN' та Влада Дарвіна. Особливу цікавість викликав і франківський дует "Солідні люди" – його заснували актори місцевого драмтеатру Юрій Вихованець та Віктор Абрам'юк. До речі, Юрій – чоловік популярної співачки FIЇNKA, яка сама двічі запалювала у фіналах Нацвідбору з хітами "Довбуш" та "Культура".

Гурт "Солідні люди" / Скриншот з Threads

До слова, переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA вже озвучила своїх фаворитів та розповіла, за кого вболіватиме на цьогорічному конкурсі.