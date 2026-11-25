В перечень вошли как новички, так и опытные артисты, однако список вызвал бурную и неоднозначную реакцию среди украинцев. Что пишут о лонг-листе Национального отбора-2027 в Threads – читайте далее в материале 24 Канала.

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Первое, что удивило слушателей, – это отсутствие любимых звезд. Многие ожидали увидеть в списке Злату Огневич, которая еще в сентябре намекала на возможное участие, а также певцов LAUD и KHAYAT.

Главный вопрос к лонг-листу Национального отбора: где Злата Огневич? Дополнительный вопрос: где Лауд и Хаят– возмутились пользователи в Threads.

Реакция сети на лонг-лист Национального отбора Евровидения-2027 / Скриншоты из Threads

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Из-за большого количества незнакомых имен люди начали сомневаться и в том, хватит ли конкурсантам средств на подготовку.

Реакция сети на лонг-лист Национального отбора Евровидение-2027 / Скриншот из Threads

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин напомнил о неприятном опыте певицы LELEKA, которая в прошлый раз искала средства на номер буквально до последнего дня. В то же время эксперт добавил: такие исполнительницы, как Кажанна и SKYLERR, пользуются поддержкой большого лейбла. Это даст им существенное преимущество при подготовке масштабного и яркого выступления.

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Реакция Романа Бутурлакина на лонг-лист Национального отбора-2027 / Скриншот из Threads

Но помимо бюджетов, волну критики вызвал и сам материал: некоторым слушателям стили артистов показались слишком похожими друг на друга, а отбор этого года в шутку сравнили с "Фабрикой звезд", ведь в нем участвуют малоизвестные артисты.

Кажется, это самый слабый лонг-лист Национального отбора на Евровидение за последние годы– написали разочарованные пользователи.

Реакция сети на лонг-лист Национального отбора Евровидения-2027 / Скриншоты из Threads

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Впрочем, немало еврофанов, напротив, поддержали оргкомитет. Они напомнили, что для победы на Евровидении нужна прежде всего сильная песня, а не известное имя. По их мнению, наблюдать каждый год за одними и теми же звездами уже скучно, тогда как новички принесут свежие идеи и необычное звучание.

Думаю, это здорово, что я знаю мало имен из лонг-листа. Значит, будет интересно– отметили оптимистично настроенные фанаты.

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Реакция сети на лонг-лист Национального отбора Евровидения-2027 / Скриншоты из Threads

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Слушатели уже тепло отзываются о группе EPOLETS, POVIN' и Владе Дарвине. Особый интерес вызвал и франковский дуэт "Солидные люди" – его основали актеры местного драматического театра Юрий Выхованец и Виктор Абрамюк. Кстати, Юрий – муж популярной певицы FIЇNKA, которая сама дважды зажигала в финалах Национального отбора с хитами "Довбуш" и "Культура".

Группа "Солидные люди" / Скриншот из Threads

К слову, победительница Национального отбора-2026 LELÉKA уже назвала своих фаворитов, рассказала, за кого будет болеть на конкурсе в этом году.