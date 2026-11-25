Возможное участие певицы в конкурсе обсуждали еще в сентябре после ее появления в эфире "Хит FM". Тогда ведущие спросили артистку, действительно ли она планирует снова попробовать свои силы на "Евровидении". ZLATA OGNEVICH не дала однозначного ответа, а лишь загадочно заметила: "Слухи так просто никогда не возникают".

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Теперь певица объяснила, почему в итоге не подавала заявку на участие в Национальном отборе. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

По словам певицы, в 2027 году она планирует сосредоточиться на нескольких масштабных творческих проектах. В частности, хочет выпустить три альбома, один из которых будет англоязычным. Кроме того, певица будет готовиться к большому сольному концерту во Дворце спорта.

ZLATA OGNEVICH подчеркнула, что участие в Евровидении требует полной самоотдачи. По ее мнению, подготовке к конкурсу нужно посвятить несколько месяцев, поэтому совмещать ее с другими масштабными проектами было бы непросто.

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Евровидение – это конкурс, которому, на мой взгляд, нужно посвятить как минимум четыре-пять месяцев своей жизни, полностью погрузиться в подготовку, чтобы достойно представить Украину на международной арене. Для меня это большая ответственность, и я не хотела бы делать что-то наполовину– пояснила артистка.

В то же время ZLATA OGNEVICH не исключает, что в будущем может снова задуматься об участии в Евровидении.

В этом году я решила сосредоточиться на реализации уже запланированных творческих проектов. Но в будущем время покажет– отметила певица.

ZLATA OGNEVICH / Фото пресс-службы певицы

Напомним, ZLATA OGNEVICH уже представляла Украину на Евровидении в 2013 году. Тогда она победила в Национальном отборе с песней Gravity и выступила в шведском городе Мальме, где по итогам финала заняла третье место.

ZLATA OGNEVICH выступила на Евровидении-2013: смотрите видео онлайн

Ранее мы также писали о том, как украинцы в соцсетях отреагировали на лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2027.