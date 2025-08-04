Злата Огнєвіч уперше показала свого бойфренда у кліпі на нову пісню. Водночас співачка приховала обличчя чоловіка у відео і наразі не поділилась подробицями особистого життя.

Огнєвіч випустила кліп на пісню "Вільна", де показалася з коханим. Пише Show 24 з посиланням на її ютуб-канал.

Теж цікаво Уже не холостячка: Злата Огнєвіч показалась у весільній сукні

Злата Огнєвіч представила нову пісню "Вільна", яку створила разом з музикантом і саундпродюсером Temstime. У цій роботі співачка показує себе справжню – чесну, палку, чуттєву і вільну.

Кліп – один із найінтимніших у кар'єрі артистки. У ньому зібрані кадри з домашнього архіву Огнєвіч. Так, вона вперше показала свого коханого. Це історія, знята без гриму, сценарію й акторів.

Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?" Подивіться кліп – і все зрозумієте,

– прокоментувала Злата.

Злата Огнєвіч – "Вільна": дивіться відео онлайн

Пісня "Вільна" – це емоційна трансформація жінки, яка спершу сумнівалася, а потім прийняла себе. Це історія про внутрішню свободу, любов і сміливість бути відкритою.

Реакція мережі

"Пісня просто вогонь. Більше б таких українських виконавців. Дякую за неймовірно потужний хіт!"

"Пісня сильної жінки, яка цінує себе та свої почуття!"

"Така довгоочікувана пісня. Дякую, Злато, це неймовірно!"

"Злата ще раз показала, що вона не тільки талановита співачка, а й дуже смілива, вольова жінка, яка хоче і вміє кохати".

"Чудова прем'єра, такі пісні чіпляють з перших секунд прослуховування".

"Яскравий, чуттєвий кліп. Злата показала себе справжню – закохану, пристрасну жінку!"

Раніше ми писали, що гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перевипустив пісню "Забрала ніч".