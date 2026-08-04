Злата Огнєвіч показала яскраві кадри з відпочинку у Франції: з ким вирушила співачка

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила взяти паузу в робочому графіку та відправилася насолоджуватися краєвидами Лазурового берега. Зірка активно ділиться мальовничими кадрами та демонструє свій бездоганний смак в одязі.

Артистка вирушила до сонячної Франції, проте компанію їй склав зовсім не новий коханий. Співачка насолоджується цією відпусткою разом зі своєю мамою. Усіма подробицями подорожі зірка ділиться з підписниками в інстаграмі.

На спільних фото видно, як вони гуляють вулицями Ніцци, роздивляються місцеву архітектуру та роблять красиві кадри на тлі моря.

Злата Огнєвіч з мамою / фото з інстаграму

Для поїздки на Середземномор'я співачка підібрала ефектний та стильний гардероб, який вигідно підкреслює її фігуру. Зокрема, на свіжих знімках можна побачити образ зі смугастим топом, білою спідницею, масивним чорним паском та плетеною сумкою.

Злата Огнєвіч на відпочинку / фото з інстаграму

Також Злата приміряла романтичний квітковий топ на одне плече, позуючи в променях західного сонця, та базове коричневе боді, яке чудово відтіняє засмагу.

Злата Огнєвіч в сукні / фото з інстаграму

Головним акцентом її відпускних образів став незвичний капелюшок з рафії від українського бренду Eromin, вартість якого становить 7 тисяч гривень.

Злата Огнєвіч в капелюсі / фото з інстаграму

Хоча традиційних світлин із пляжу зірка поки не публікувала, вона порадувала фанів атмосферним селфі у розкішному старовинному дзеркалі.

Злата Огнєвіч в дзеркалі / фото з інстаграму

Крім того, співачка показала прихильникам знамениту скульптуру синього стільця, яка прикрашає місцеве узбережжя.

Знаменита памʼятка \ фото з інстаграму

А от Ілона Гвоздьова вперше за 5 років відпочиває за кордоном із чоловіком. Подружжя вже показало щасливі кадри з Болгарії.