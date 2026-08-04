Артистка отправилась в солнечную Францию, однако ей компанию составил вовсе не новый возлюбленный. Певица наслаждается этим отпуском вместе со своей мамой. Всеми подробностями путешествия звезда делится с подписчиками в инстаграме.

На совместных фото видно, как они гуляют по улицам Ниццы, рассматривают местную архитектуру и делают красивые снимки на фоне моря.

Злата Огневич с мамой / фото из инстаграма

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Для поездки на Средиземноморье певица подобрала эффектный и стильный гардероб, который выгодно подчеркивает ее фигуру. В частности, на свежих снимках можно увидеть образ с полосатым топом, белой юбкой, массивным черным поясом и плетеной сумкой.

Злата Огневич на отдыхе / фото из инстаграма

Также Злата примерила романтичный цветочный топ на одно плечо, позируя в лучах заходящего солнца, и базовое коричневое боди, которое прекрасно оттеняет загар.

Злата Огневич в платье / фото из инстаграма

Главным акцентом ее отпускных образов стала необычная шляпка из рафии от украинского бренда Eromin, стоимость которой составляет 7 тысяч гривен.

Злата Огневич в шляпке / фото из инстаграма

Хотя традиционных фотографий с пляжа звезда пока не публиковала, она порадовала поклонников атмосферным селфи в роскошном старинном зеркале.

Злата Огневич в зеркале / фото из инстаграма

Кроме того, певица показала поклонникам знаменитую скульптуру синего стула, которая украшает местное побережье.

Знаменитая достопримечательность / фото из инстаграма

А вот Илона Гвоздева впервые за 5 лет отдыхает за границей с мужем. Супруги уже показали счастливые кадры из Болгарии.