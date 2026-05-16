Судять, не розуміючи: Огнєвіч відповіла хейтерам після виступу LELÉKA на Євробаченні

Після виступу LELÉKA у другому півфіналі Євробачення-2026 у мережі активно обговорюють її вокал. Зокрема, увагу глядачів привернув 28-секундний вокаліз, у якому артистка співає без слів, передаючи емоції лише голосом.

Виступ української представниці прокоментувала співачка Злата Огнєвіч. Про це вона написала в Threads.

Злата Огнєвіч стала на захист артистки та відповіла на критику в мережі. Вона обурена, що багато людей, які обговорюють виступ, не дуже розбираються у вокальній техніці, зокрема у вокалізі, але при цьому "судять з великим завзяттям".

Ціна за публічність, – вона саме така: осуд іншими, жорстокість, недоречність і часто – відсутність компетенції коментуючих,

– зазначила Злата.

Вона додала, що важливо не дозволяти негативним коментарям знецінювати творчість артистів.

У пісні LELÉKA є глибокий зміст, голоси тисяч людей, їхній біль і надія при цьому. Я рада, що саме вона представляє Україну,

– написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч прокоментувала виступ LELÉKA на Євробаченні-2026 / Скриншот з Threads

Що відомо про виступ LELÉKA на Євробаченні-2026?

Під час другого півфіналу співачка вийшла на сцену разом із бандуристом Ярославом Джусем. Вони виступили під номером 12 та виконали конкурсну пісню Rydnim.

Постановку номера створив режисер Ілля Дуцик. Виступ поєднував драматичні сцени, світлові ефекти та символічні візуальні образи.

Образи артистки та музиканта розробила стилістка Маргарита Шекель, а костюми виготовила дизайнерка Лілія Літковська.

До речі, після завершення номера, коли LELÉKA залишала сцену, вона підняла вгору три пальці. Цей жест символізує український тризуб.

Додамо, що Україна пройшла в гранд-фінал Євробачення-2026 і виступить на сцені 16 травня під 7 номером.