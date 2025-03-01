Після суперечки з Трампом: зірка "Гри престолів" висловив підтримку Зеленському та Україні

Педро Паскаль – відомий чилійсько-американський актор, який виконував роль Оберіна Мартелла у четвертому сезоні "Гри престолів". На фоні гарячих новин щодо зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі, знаменитість публічно заявив про свою позицію.

Учора, 28 лютого, Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч під час якої між лідерами країн виникла суперечка. На фоні останніх новин, українського президента підтримали не тільки лідери європейських країн, а й зірки шоубізнесу. Педро опублікував низку сторіс, де запевнив, що підтримує Україну, пише 24 Канал із посилання на інстаграм актора.

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Педро Паскаль, який в інстаграмі має 8,8 мільйона підписників, опублікував декілька сторіс, у яких висловив підтримку Володимиру Зеленському та українському народу. До прикладу, в одній із публікацій актор написав наступне: "У мужності є ім'я – Україна".

Педро Паскаль підтримав Україну / Скриншот з інстаграму

Окремо зірка "Гри престолів" опублікував два фото Володимира Зеленського, де зазначив, що президент України є лідером, і що потрібно "залишатись з правильної сторони історії".

Зірка "Гри престолів" підтримав Зеленського / Скриншот з інстаграму

Також зазначимо, що у 2023 році видання Time внесло Педро Паскаля до списку 100 найвпливовіших людей у світі.