"Це лідер суверенної нації": Вупі Голдберг підтримала Зеленського після суперечки з Трампом

28 лютого у Білому домі відбувалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час якої між ними сталася суперечка. Після цього американська акторка Вупі Голдберг підтримала Україну та українського президента.

В ефірі американського ток-шоу The View Вупі Голдберг назвала зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті "однією з найнезручніших речей, які вона коли-небудь бачила". Про це повідомляє 24 Канал.

До слова Я продовжуватиму стояти на боці України, – зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз

Це лідер суверенної нації (Володимир Зеленський – 24 Канал), і ти (Дональд Трамп – 24 Канал) робиш з ним театр, тому що намагаєшся показати, що ти жорстокий хлопець. Але я не думаю, що хтось хотів, щоб ти був жорстоким хлопцем,

– сказала Вупі Голдберг.

Акторка підкреслила, що Дональд Трамп не запитував у людей, які за нього голосували, як вони почуваються, як вони ставляться до того, що він робить, та чи "хочуть вони бути оперативниками уряду Путіна".

Вупі Голдберг заявила, що підтримує Зеленського та Україну, яка перебуває у війні.

Тому що ніхто ніколи не повинен мати можливість приїхати у вашу країну і сказати "Це моя країна",

– додала акторка.

Вупі Голдберг в ефірі The View: дивіться відео онлайн

Хто ще з зірок підтримав Зеленського після суперечки з Трампом