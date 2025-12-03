Росіяни повністю знищили павільйон, де знімали "Зважених і щасливих"
- Російський обстріл зруйнував знімальний павільйон СТБ, де створювали популярні українські шоу, включаючи "Зважені та щасливі".
- У листопаді минулого року росіяни зруйнували павільйон шоу "МастерШеф", але виробництво нового сезону було відновлено.
Черговий російський обстріл зруйнував один зі знімальних павільйонів телеканалу СТБ. Там створювали популярні шоу, які полюбилися мільйонам українців.
Даніель Салем розповів про наслідки обстрілу Києва в останньому випуску шоу "Зважені та щасливі". Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм СТБ.
Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон,
– розповів ведучий.
У приміщенні, що зруйнували російські окупанти, знімали безліч українських проєктів: "Все буде добре", "За живе", "Один за всіх", "Як знайти кохання".
Росіяни зруйнували павільйон СТБ: відео
Упродовж останніх 9 тижнів у цьому павільйоні знімали "Зважених та щасливих", зокрема епізоди зі зважуваннями учасників.
Та попри страшний обстріл, проєкт продовжують знімати.
Тим часом у мережі обговорюють повернення ще одного легендарного проєкту – "Танці з зірками". 28 грудня відбудеться прем'єра спеціального благодійного випуску. Зі сторінки шоу стало відомо, хто потрапив у фінальну трійку учасників.
Раніше росіяни зруйнували інший павільйон
- У листопаді минулого року через російський обстріл зазнав руйнувань знімальний павільйон шоу "МастерШеф". Це сталось у момент, коли тривала активна підготовка до початку знімань 15 сезону.
- Ніхто з людей не постраждав, але саме приміщення було понищене: поламані конструкції, вибиті двері, зруйнований дах.
- Та організаторам вдалося відновити виробництво нового сезону. У червні цього року на екрани вийшов фінальний випуск 15 сезону. Переможницею стала Ненсі Топко.