Россияне полностью уничтожили павильон, где снимали "Взвешенных и счастливых"

Очередной российский обстрел разрушил один из съемочных павильонов телеканала СТБ. Там создавали популярные шоу, которые полюбились миллионам украинцев.

Даниэль Салем рассказал о последствиях обстрела Киева в последнем выпуске шоу "Зважені та щасливі". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм СТБ.

Интересно "Танцы со звездами" возвращаются: все участники и где смотреть предновогодний спецвыпуск

Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон,

– рассказал ведущий.

В помещении, что разрушили российские оккупанты, снимали множество украинских проектов: "Все буде добре", "За живое", "Один за всех", "Как найти любовь".

Россияне разрушили павильон СТБ: видео

В течение последних 9 недель в этом павильоне снимали "Взвешенных и счастливых", в частности эпизоды со взвешиваниями участников.

Но несмотря на страшный обстрел, проект продолжают снимать.

Тем временем в сети обсуждают возвращение еще одного легендарного проекта – "Танцы со звездами". 28 декабря состоится премьера специального благотворительного выпуска. Со страницы шоу стало известно, кто попал в финальную тройку участников.

Ранее россияне разрушили другой павильон