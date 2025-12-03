Россияне полностью уничтожили павильон, где снимали "Взвешенных и счастливых"
- Российский обстрел разрушил съемочный павильон СТБ, где создавали популярные украинские шоу, включая "Зважені та щасливі".
- В ноябре прошлого года россияне разрушили павильон шоу "МастерШеф", но производство нового сезона было возобновлено.
Очередной российский обстрел разрушил один из съемочных павильонов телеканала СТБ. Там создавали популярные шоу, которые полюбились миллионам украинцев.
Даниэль Салем рассказал о последствиях обстрела Киева в последнем выпуске шоу "Зважені та щасливі". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм СТБ.
Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон,
– рассказал ведущий.
В помещении, что разрушили российские оккупанты, снимали множество украинских проектов: "Все буде добре", "За живое", "Один за всех", "Как найти любовь".
Россияне разрушили павильон СТБ: видео
В течение последних 9 недель в этом павильоне снимали "Взвешенных и счастливых", в частности эпизоды со взвешиваниями участников.
Но несмотря на страшный обстрел, проект продолжают снимать.
Ранее россияне разрушили другой павильон
- В ноябре прошлого года из-за российского обстрела подвергся разрушениям съемочный павильон шоу "МастерШеф". Это произошло в момент, когда шла активная подготовка к началу съемок 15 сезона.
- Никто из людей не пострадал, но само помещение было уничтожено: поломанные конструкции, выбитые двери, разрушенная крыша.
- Но организаторам удалось возобновить производство нового сезона. В июне этого года на экраны вышел финальный выпуск 15 сезона. Победительницей стала Нэнси Топко.