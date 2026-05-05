Разом з донькою: Бейонсе в образі "скелета" з'явилась на Met Gala 2026

У Нью-Йорку 4 травня відбувся традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен. Тема цьогорічного заходу – "Мода – це мистецтво". Безліч зірок з'явилися на Met Gala 2026 та продемонстрували розкішні образи.

Вперше за 10 років на Met Gala з'явилася Бейонсе. Вона пройшлась сходами заходу як співкураторка – і привела з собою доньку. Про це пише People.

Це перший Met Gala для Бейонсе з 2016 року. Співачка постала у "голій" сукні від Олів'є Рустена, що прикрашена кристалами у вигляді скелета. Це вбрання зірка поєднала з великою бежево-сірою накидкою з пір'ям і довгим шлейфом.

Також увагу привертав головний убір Бейонсе у формі сонця, прикрашений кристалами та діамантами Chopard. Образ завершували сережки-кільця та розпущене волосся, вкладене в локони.

Бейонсе відвідала Met Gala разом з чоловіком Jay-Z та донькою Блю Айві. 14-річна дівчина постала у білій сукні з асиметричною та об'ємною спідницею від Balenciaga і в накидці з високим коміром.



Зазначимо, Met Gala – це щорічний благодійний бал, що відбувається у перший понеділок травня в Нью-Йорку, щоб зібрати кошти на Інститут костюма. Подія традиційно відкриває нову виставку та є однією з найгучніших у світі моди. Адже захід відвідують безліч знаменитостей, дизайнерів та публічних осіб.

Яке правило порушила Бейонсе?

Таким чином Бейонсе порушила одне з основних правил балу, пише E! News. Річ у тім, що у 2018 році вирішили, що захід матиме вікові рамки 18+. Та артистка проігнорувала цей пункт і завітала на Met Gala разом з 14-річною донькою.

Це сюрреалістичне відчуття, бо моя донька тут. Вона виглядає такою гарною. Неймовірно мати можливість розділити це з нею; я думаю, що вона виглядає чарівно,

– сказала Бейонсе в прямому етері Vogue.

До слова, також це правило порушила Ніколь Кідман. Акторка прийшла з 17-річною донькою Сандей Роуз.