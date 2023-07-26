Москва готова вкладати гроші: для чого Шойгу міг поїхати у КНДР
Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу навідався до Північної Кореї. Формальною причиною візиту стала його участь у святкуванні "перемоги у корейській війні". Втім насправді плани у нього зовсім інші.
Про це 24 Каналу політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. На його думку, Шойгу прибув до КНДР в корисливих цілях. Росія планує використати територію Північної Кореї.
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Що Росії потрібно від КНДР
Увечері 25 липня до Північної Кореї прибула російська делегація міністерства оборони на чолі з Сєргєєм Шойгу. В Росії заявили, що візит, мовляв, посприяє зміцненню військовий зв'язків між країнами та стане важливим етапом їхньої співпраці.
Кремль може використати Північну Корею так само як і Білорусь – як партнера у "сірому" та "чорному" виробництві озброєння. Але КНДР навряд чи можна використати як країну транзиту,
– зазначив Олександр Морозов.
Малоймовірно, що Китай погодився б поставляти Росії товари подвійного призначення через Північну Корею.
Втім, що цікаво, Росія бачить в КНДР "потенціал", який раніше бачила в окупованому Донбасі, і в Придністров'ї, і в Абхазії. Тобто розглядає цю територію як можливість збагачення та вигоди.
"Насамперед Шойгу поїхав домовлятися про розгортання деяких виробництв на території Північної Кореї. А Москва готова вкладати гроші в це", – наголосив політолог.
Натомість для Північної Кореї вигода буде лише фінансовою. Це може спрацювати, як і з білоруською економікою, яка за останній час піднялась на російських військових замовленнях.
Олександр Морозов про мету візиту Шойгу до КНДР: дивитись відео
Китай постачає зброю Росії: що відомо
- Китай продовжує поставляти Росії товари подвійного призначення. Зокрема, мовиться і про зброю. Звісно, прямо продавати Росії товари, які можуть використовувати у військових цілях, заборонено. Однак компанії все ж знайшли можливість.
- Здебільшого російськими імпортерами товарів подвійного призначення з Китаю є "фірми-одноденки". Тобто нові компанії, які зареєстровані за несправжніми адресами, а штат налічує лише кількох працівників. Так одна із таких компаній за січень 2023 опублікувала декларації з детальним описом замовлень на 100 000 бронежилетів і 100 000 касок. Справжнім виробником товарів стала компанія Shanghai H Win.
- Крім того, Китай збільшив до Росії поставки безпілотників. Сума придбаних БпЛА становить понад 100 мільйонів доларів. Також Росія на 69% наростила імпорт кераміки. Його використовують у виробництві бронежилетів.