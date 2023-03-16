Росія використовує "корисних ідіотів", – Подоляк про завдання шпигунів, яких затримали у Польщі

У Польщі викрили шпигунську мережу росіян, які планували диверсії на території країни. Агенти Кремля мали 3 завдання, які були спрямовані проти України.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, світ повинен жорстко затримувати російських шпигунів, щоб країна-агресорка почала боятися.

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Завдання російських шпигунів

Подоляк зазначив, що Росія активно використовує в інших країнах агентурні мережі.

Росія все більш нервово використовує свої законсервовані мережі. Не тільки стандартні лобістські мережі, але й амбасади максимально використовує. Дуже багато агентів, "корисних ідіотів",

– сказав він.

Радник голови Офісу Президента України підкреслив, що Кремль відправляє шпигунів в інші країни для виконання 3-х фундаментальних завдань. Насамперед Росія хоче, щоб кількість військової допомоги для України зменшилась.

"Гуманітарна допомога їх не обходить, бо для росіян люди – це біосміття, що свої, що в інших країнах. Але вони хочуть зменшити військову допомогу України. Для цього потрібні постійні дискусії в інших суспільствах", – пояснив посадовець.

Михайло Подоляк зауважив, що також агенти Кремля мали намір просувати в інших країнах тему якнайшвидшого перемир’я України з Росією. За цей час країна-терористка могла б взяти паузу, накопичити ресурси та знову прийти в Україну.

Крім того, як стверджує радник голови ОП, ще одним завданням російських шпигунів є максимальна дискредитація України у світі. Вони намагались показати, що начебто Україна у різних державах планує скоювати теракти, щоб привертати більше уваги до війни.

Подоляк про російських шпигунів: дивіться відео

Світ повинен жорстко карати агентів Кремля

Радник голови Офісу Президента України звернув увагу, що Росія переконана: агенти Кремля в інших державах зможуть дуже вплинути на хід війни. Також росіяни постійно проводять навчання поблизу країн Балтії, щоб залякати їх, але все марно.

"Вся північна Європа — Литва, Латвія, Естонія — постійно говорить про те, що потрібно максимально допомагати Україні. Вони (росіяни – 24 Канал) роблять пуски "Іскандерів", збили американський безпілотник над Чорним морем, говорять, що можуть підірвати залізниці у Польщі, створюють проблеми в Молдові", – пригадав він.

Михайло Подоляк відзначив, що наразі ще не всі зрозуміли, що Росія зовсім не така, якою завжди хотіла здаватись. Якби усі держави це розуміли, то без проблем надавали б Україні всю необхідну зброю.

Він наголосив, що Україна продовжує пояснювати світу, що світ довоєнного типу вже не повернеться та потрібно припинити боятися Росію.

Треба жорстко виявляти та затримувати. Росія має почати боятися. Усі країни мають жорстко карати порушення Росією міжнародних правил. Це було б набагато результативніше з точки зору пришвидшення фіналізації війни,

– додав Подоляк.

У Польщі викрили шпигунську мережу Росії: що відомо