Російські війська все частіше використовують мотоцикли під час штурмів. Ворог на такій техніці діє швидко й маневрено, що ускладнює його знешкодження.

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко в ефірі 24 Каналу зазначив, що спецпідрозділ "Тайфун" допомагав відбивати один із наймасовіших штурмів. Тоді ворог залучив близько 200 мотоциклів на напрямку.

Мототехніка росіянам додає швидкості

На мотоциклах значно важче зупиняти, ніж коли боєць іде пішки.

Це було дійсно вражаюче. Тоді нам вдалося зупинити ворога, і він зазнав великих втрат. Однак мототехніку росіяни періодично застосовують, і це додає їм швидкості. Тому що, коли боєць іде пішки, то це набагато легша ціль, ніж якщо він рухається на мотозасобі,

– сказав Павло Гвозденко.

Він додав, що є багато експертів, які розповідають про різні ситуації, зокрема і про проблеми з далекобійною зброєю.

Важливо! Російська армія дедалі частіше використовує для штурмів мотоцикли, багі та інший цивільний транспорт замість бронетехніки. Через нестачу захищених машин і домінування українських дронів у небі, окупанти переходять на швидкі, дешеві й маневрові засоби пересування.

Також зазначив, що все залежить від того, хто використовує ці засоби, наскільки підготовлені бійці, яка техніка застосовується. Необхідну техніку ЗСУ мають. Це підтверджують серйозні операції, які проводить СБУ – наприклад, "Павутина" і ще низка схожих, менш масштабних.

Недостатньо якісної зброї

Він зазначив, що спецпідрозділ "Тайфун" проводить певні операції на відстані десятків кілометрів, знищуючи ворожі позиції та логістику.

Звісно, для того щоб це було ефективніше, нам потрібно більше засобів, якісніших можливостей. Проте фактично робота професійних екіпажів і фідбек – зворотний зв'язок до виробника цих засобів – дає правильну синергію, і потім ми досягаємо того результату, який потрібен усім,

– сказав Гвозденко.

Він додав, що наразі більша проблема не у відсутності засобів, а в недостатній кількості якісніших. В Україні вже виникло багато виробників FPV-дронів, БпЛА літакового типу. Необхідна якісна техніка, тому що кожен вихід бойового екіпажу на позиції – це великі ризики.

Коли кажуть, що літак має бути дешевим – і це вже найкращий варіант того, що маємо, і їх тоді можна багато зробити – насправді це не так. Потрібна якісна техніка, яку запустив один раз – і вона долетіла до ворожої позиції. А не так, що запускаєш 10 дронів, і з них тільки один долітає,

– сказав Гвозденко.

Він підсумував, що це вже питання не до пілотів, тому що вони, маючи роки бойового досвіду, якщо і припускаються помилок – то дуже рідко. Тому військові мають побажання до виробників і тих, хто проводить закупівлі: звертати увагу на питання якості й відходити від кількісних показників до якісних.

До слова, російські штурмові групи на Покровському напрямку все частіше діють пішки – без техніки й навіть без мотоциклів. Ворог намагається тихо проникати вглиб оборони малими групами, а вже після прориву – розширювати зону впливу.

Неодноразово в цьому районі підрозділи – військові вступали в бій із противником. Часто навіть підрозділам БпЛА або РЕБ доводилося вступати в ближній бій. Втім ЗСУ часто беруть росіян в полон, адже ворог не вмотивований.