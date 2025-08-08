На Донеччині ЗСУ відбили масований мотоциклетний штурм: знищено 25 окупантів
- ЗСУ відбили мотоциклетний штурм у Торському на Донеччині, знищивши 25 російських військових.
- У відбитті атаки брали участь 63 окрема механізована бригада ЗСУ, полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.
Російська армія регулярно використовує мотоцикли у штурмах. Під час чергової такої спроби Силам оборони вдалося ліквідувати більш як два десятки окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 63 окремої механізованої бригади ЗСУ "Сталеві леви".
Як ЗСУ відбивали штурм на мотоциклах?
25 російських військових на байках спробували прорвати українську оборону у Торському, що на Донеччині.
Але ми перетворили їх на мішені в тирі і влаштували справжній роз**б,
– діляться військові.
По окупантах працювали ББС і артилерія за підтримки гармашів 40 та 45 бригад, допомагали також полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.
Військові поділилися ефектним відео злагодженої ліквідації російських окупантів, а також їхнього транспорту.
Як ЗСУ відбивали мотоциклетний штурм: дивіться відео
Зауважимо, здебільшого під час мотоциклетних штурмів ворог залучає 4 – 6 транспортних засобів. Окупанти без броні і намагаються заїхати глибоко в тил для проведення диверсій. Проте ефективними для ворога досі лишаються атаки малими штурмовими групами.