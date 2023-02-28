Копіювання тактики "вагнерівців": в ISW описали, як змінилися штурмові загони російської армії

Російські окупанти впроваджують нову тактику нападу. Це робиться для того, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на триваючі наступальні невдачі.

Ця інформація розписана у російському посібнику для окупантів. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу Росія змінює тактику штурмів через великі втрати техніки, – військовий експерт

Як змінилися штурмові загони "другої армії світу"

Так, штурмовий загін має шість основних бойових танків Т-72, 12 БМП, а також колекцію переносних термобаричних систем залпового вогню, протитанкових керованих ракетних комплексів, буксированої артилерії та самохідних мінометів.

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має:

командний елемент,

два штурмових "взводи",

групу БПЛА,

групу бойових броньованих машин (БМП),

взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки,

резервну секцію та секцію медичної евакуації.

Окрім цього, кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами.

Один з українських офіцерів зазначив, що штурмові "взводи" чисельністю 12 – 15 осіб, розбиті на тактичні групи по три людини, є основними маневровими елементами строю.

Десантно-штурмове відділення проводить штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, водночас командир взводу керує мінометним вогнем,

– заявили аналітики.

До речі, також у посібнику сказано, що окупанти намагаються адаптувати маневрені сили до менших та більш спритних військових формувань, ніж використовувалися раніше.

"Це нове тактичне формування свідчить про те, що російські сили замінили недіючу батальйонну тактичну групу цими меншими та більш спритними маневреними формуваннями", – наголосили в ISW.

Окупанти захищають бойові танки, а не піхоту

Російські війська використовують танки Т-72 для прямої вогневої підтримки з тилу, а не як складові частини загальновійськової групи. Збільшення довіри до пішої піхоти та відведення танків до вогневої підтримки з тилу вказує на те, що російське військове керівництво надає перевагу захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти.

До того ж загарбники вдаються до спрощеної форми загальновійськової війни, яка, ймовірно, була скорочена, щоб компенсувати загальну деградацію російської живої сили та обладнання, і яка легша для недосвідченого та ненавченого мобілізованого персоналу.

Загарбники копіюють тактику "вагнерівців"

Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати практику, яка використовується ПВК "Вагнера" у Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом.

На це нове формування, ймовірно, частково вплинули операції "Вагнера" навколо Бахмута. Сильно виснажливий наступ "вагнерівців" не зміг набути значного оперативного результату, тому інституціоналізація елементів тактики "Вагнера", ймовірно, ще більше нормалізує виснажливі фронтальні атаки.

Така тактика, ймовірно, призведе до втрати російської бойової потужності та не зможе ефективно протистояти звичайним українським батальйонам і бригадам. Штурмові загони можуть досягти тактичних здобутків за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко досягнуть кульмінації через їхній невеликий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити значний в оперативному плані прорив цим формуванням,

– додали аналітики.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше розповіла, що окупаційні війська під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування. Водночас ворог зазнає значних втрат, щоденно втрачаючи від 600 до 1 000 осіб.