Копирование тактики "вагнеровцев": в ISW описали, как изменились штурмовые отряды русской армии

Российские оккупанты внедряют новую тактику нападения. Это делается для того, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощности в ответ на продолжающиеся наступательные неудачи.

Эта информация расписана в российском пособнике для оккупантов. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Обратите внимание Россия меняет тактику штурмов из-за больших потерь техники, – военный эксперт

Как изменились штурмовые отряды "второй армии мира"

Так, штурмовой отряд имеет шесть основных боевых танков Т-72, 12 БМП, а также коллекцию переносных термобарических систем залпового огня, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксированной артиллерии и самоходных минометов.

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танковой части. Каждая штурмовая рота имеет:

командный элемент,

два штурмовых "взвода",

группу БПЛА,

группу боевых бронированных машин (БМП),

взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки,

резервную секцию и секцию медицинской эвакуации.

Кроме этого, каждая рота имеет один танк и четыре боевых машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

Один из украинских офицеров отметил, что штурмовые "взводы" численностью 12 – 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека, являются основными маневровыми элементами строя.

Десантно-штурмовое отделение проводит штурм менее чем через минуту после начала артобстрела открытых укрепленных позиций, одновременно командир взвода управляет минометным огнем,

– заявили аналитики.

Кстати, также в пособнике сказано, что оккупанты пытаются адаптировать маневренные силы к меньшим и более ловким военным формированиям, чем использовались ранее.

"Это новое тактическое формирование свидетельствует о том, что российские силы заменили недействующую батальонную тактическую группу этими меньшими и более ловкими маневренными формированиями", – подчеркнули в ISW.

Оккупанты защищают боевые танки, а не пехоту

Российские войска используют танки Т-72 для прямой огневой поддержки с тыла, а не как составные части общевойсковой группы. Увеличение доверия к пешей пехоте и отвод танков к огневой поддержке с тыла указывает на то, что российское военное руководство предпочитает защиту основных боевых танков, а не защиту пехоты.

К тому же захватчики прибегают к упрощенной форме общевойсковой войны, которая, вероятно, была сокращена, чтобы компенсировать общую деградацию российской живой силы и оборудования и легче для неопытного и необученного мобилизованного персонала.

Захватчики копируют тактику "вагнеровцев"

Тактика штурмового отряда также свидетельствует о том, что российские военные, возможно, пытаются институционализировать практику, используемую ЧВК "Вагнера" в Бахмуте с маргинальным тактическим эффектом.

На это новое формирование, вероятно, отчасти повлияли операции "Вагнера" вокруг Бахмута. Сильно изнурительное наступление "вагнеровцев" не смогло приобрести значительный оперативный результат, поэтому институционализация элементов тактики "Вагнера", вероятно, еще больше нормализует изнурительные фронтальные атаки.

Такая тактика, по всей вероятности, приведет к потере российской боевой мощности и не сможет эффективно противостоять обычным украинским батальонам и бригадам. Штурмовые отряды могут достичь тактических достижений за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут кульминации из-за их небольшого размера и тактики истощения. Российские войска вряд ли смогут быстро совершить значительный в оперативном плане прорыв этим формированием,

– добавили аналитики.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр ранее рассказала, что оккупационные войска во время наступательных действий используют тактику истощения и тотального разрушения. В то же время враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1 000 человек.