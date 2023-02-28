Такие данные были озвучены в эфире 24 Канала. Главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, из-за таких технических потерь враг начинает пересматривать непосредственно тактику штурмов.
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Почему потери в России больше
Олег Катков четко отметил: потери в России больше, потому что наши Вооруженные силы Украины эффективно действуют всеми средствами.
"Когда мы говорим об уничтожении 2000 БМП и это опять-таки лишь верифицированных, то тут же не один фактор сыграл. Для понимания, по состоянию на 2021 год по данным Military Balance в России было в строю 3300 танков. Здесь официально подтверждено 2000", – сказал в эфире Катков.
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На фоне всех технических потерь появилась информация, что враг начинает пересматривать непосредственно тактику штурмов своей пехоты.
Акцент не на массивное использование бронетехники, а на такую комбинацию больше с артиллерийским огнем меньших калибров. Конечно, это довольно длительный процесс и не ознчает, что через 2 – 3 недели танки в России закончатся", – сказал эксперт.
Потери россиян на 27 февраля: что известно
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 500 окупантов. Среди техники враг лишился 6 единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники. А также 4 танка.
- Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За 27 февраля украинские защитники отбили 81 атаку.