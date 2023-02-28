Такі дані були озвучені в ефірі 24 Каналу. Головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, через такі технічні втрати, ворог починає переглядати безпосередньо тактику штурмів.

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Чому втрати в Росії більші

Олег Катков чітко зазначив: втрати в Росії більші, бо наші Збройні сили України ефективно діють всіма засобами.

"Коли ми говоримо про знищення 2000 БМП і це знову таки лише верифікованих, то тут же не один фактор зіграв. Для розуміння, станом на 2021 рік за даними Military Balance в Росії було в строю 3300 танків. Тут офіційно підтверджено 2000", – сказав в ефірі Катков.

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На фоні всіх технічних втрат, з’явилася інформація, що ворог починає переглядати безпосередню тактику штурмів своєї піхоти.

"Акцент не на масивне використання бронетехніки, а на таку комбінацію більше з артилерійським вогнем менших калібрів. Зміна парадигми є і з неї поступово зникають такі речі, як бронегрупа, танки та БМП. Звісно, це доволі довгий процес і не означає, що за 2 – 3 тижні танки в Росії закінчаться", – сказав експерт.

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