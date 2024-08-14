Вбили й викинули в озеро: у Швейцарії знайшли тіло українки

У Швейцарії в одному з озер знайшли тіло 34-річної українки. Відомо, що жінка була родом з Чернівців.

Тіло 34-річної українки знайшли в озері Іль, що в місті Сьйон, на глибині 35 метрів. Нині поліція розшукує причетних до вбивства.

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У Швейцарії вбили жінку з Чернівців

Швейцарське медіа 24heures 7 серпня повідомило, що 6 серпня до поліції зателефонували місцеві жителі міста Сьйон. Вони виявили на березі особисті речі людини, однак поруч нікого не було. Поліція відразу прибула на місце й почала пошуки.

Водолази протягом кількох годин продовжували пошуки й лише надвечір знайшли тіло загиблої. Наразі відкрито кримінальне провадження, поліція продовжує шукати причетних до вбивства.

Згодом стало відомо, що українка зникла у ніч з неділі на понеділок – з 4 на 5 серпня. Місцеві жителі розповіли, що загибла жінка постійно пересувалася за допомогою милиці.

У коментарі місцевому ЗМІ "Молодий буковинець" однокласниця загиблої Марина Марчук розповіла, що жінку звали Тетяна Терешкова. Жінка переїхала до Швейцарії з Чернівців у 2023 році.

Загибла народилася й жила в Чернівцях, й незабаром їй мало виповнитися 35 років. Жінка потребувала медичної допомоги, яку могли надати лише за кордоном, тому разом з братом і змушена була поїхати у Швейцарію. Так, Тетяна мала серйозну травму й готувалася до складної операції на тазовій кістці.

З 2015 року Тетяна постійно ходила за допомогою милиці, у неї була важка травма. Тетяна була людиною з інвалідністю 2 групи та вдовою військового медика. 4 серпня 2024 її, ймовірно, було вбито на озері Іль в місті Сьйон. Її жорстоко побили й втопили. Тіло було знайдене на глибині 35 метрів,

– розповіла однокласниця загиблої.

Марина Марчук додала, що протягом багатьох років дружила з Тетяною. Нині однокласниця звернулася до МЗС України та Посольства України у Швейцарії для того, щоб ця справа набула розголосу.

Нині загиблу українку вже кремували у Швейцарії. Нині однокласниця загиблої докладає зусиль, щоб повернути прах Тетяни в Україну для поховання.