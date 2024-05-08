Є одне слабке місце: Захід починає серйозніше тиснути на Китай

Китай протягом усієї великої війни підтримує Росію. Економічні відносини двох держав лише поглибилися. Щобільше, Пекін не цурається продавати Росії товари подвійного призначення.

Західні лідери намагаються це виправити шляхом діалогу. Однак це абсолютно не дає бажаних результатів. Про це 24 Каналу розповіла Наталя Бутирська – експертка зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики, пояснивши, як необхідно тиснути на Китай.

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Дипломатії не вистачає

Візит Сі Цзіньпіна до Франції мав на меті вплинути на позицію Китаю. Тому, звісно, приїзд лідера КНР не минув без згадок про Україну. Разом з Еммануелем Макроном вони обговорювали можливість перемир'я між Україною та Росією, а також на Близькому Сході під час проведення Олімпійських ігор.

Крім того, західні ЗМІ писали, що президент Франції намагатиметься переконати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб наблизити кінець війни. Власне, це відбувається напередодні Мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії 15 – 16 червня. Нагадаємо, що Китай хотів, аби на ній була присутня Росія. Водночас власної участі у Пекіні також не підтвердили. Після візиту до Франції думка Сі Цзіньпіна не змінилась.

Очевидно, на цю тему розмовляли. Але ми на сьогодні не бачимо якоїсь зміни позиції Китаю, де б він сказав, що він візьме участь (у конференції – 24 Канал). Макрон намагався використати свій дипломатичний шарм, щоб залучити Китай до підтримки України, до створення платформи для справедливого миру. Втім я не можу назвати досягненнями те, до чого дійшли сторони,

– зазначила Наталя Бутирська.

Лідери лише підтвердили попередні домовленості про те, що Китай не надаватиме зброю Росії та що він слідкуватиме за експортом товарів подвійного призначення. Однак у цьому немає нічого нового.

"Протягом усієї війни як європейські, так і американські лідери намагалися промалювати для Китаю червоні лінії, щоб він не постачав зброю Росії. В іншому випадку до нього застосують санкції. Це проговорювали на різних рівнях, і нічого не змінилося", – зауважила експертка зі Східної Азії.

Коли ж виникали обвинувачення, що Пекін продає Москві товари подвійного призначення, в МЗС Китаю лише повідомляли, що "слідкують" за цим. Мовляв, у двосторонні економічні відносини з Росією ніхто немає втручатися, бо нічого протиправного вони не чинять.

"На мій погляд, простої дипломатії не вистачає. Підтвердженням цього є візит Блінкена (до Китаю – 24 Канал), який сказав про конкретні заходи, які застосує Вашингтон щодо Пекіну. Проста дипломатія вже зараз дає тріщину. Потрібно переходити до жорстких методів", – наголосила Бутирська.

Складний процес

Фактично, ні Еммануель Макрон під час зустрічі з Сі Цзіньпінем, ані інші західні лідери справді не демонструють жорсткості щодо дій Китаю. Хоч попередження у бік Пекіна щодо торгівлі з Росією були неодноразовими.

Після візиту Блінкена американці уже ввели санкції проти 300 компаній та фізичних осіб, серед яких 20 компаній – з Кита. Перший крок уже зроблено. В майбутньому китайські компанії ще більше потраплятимуть під санкції. Наші західні партнери поступово переходять до того, чого намагались уникнути,

– підкреслила експертка зі Східної Азії.

Мовиться про відстежування за діяльністю компаній, які реекспортують товари до Росії. Власне, це й товари західного виробництва. Проти компаній-посередників уже почали та продовжуватимуть активніше використовувати вторинні санкції.

"Це непроста та клопітка робота. Ці компанії виникають дуже швидко, і якщо проти них введуть санкції, знайдуться нові люди, які створять "одноденні компанії". Росія активно використовує методи, налагоджені попередниками – Північною Кореєю, Іраном, які пристосувалися жити в умовах санкцій, при цьому безперешкодно отримуючи високотехнологічні елементи Заходу для виготовлення зброї", – пояснила Бутирська.

Для того, аби викорінити цю проблему, необхідна сильна політична воля наших західних партнерів.

Як Росія обходить санкції