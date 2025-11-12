Обговорили примус Путіна до завершення війни і не тільки: Сибіга зустрівся з Держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді.

Що відомо про зустріч Сибіги з Рубіо?

Глава МЗС провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо під час засідання Великої сімки в Канаді.

Сибіга заявив, що Україна цінує мирні зусилля Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії.

Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну,

– зазначив глава МЗС.

Очільник МЗС також розповів американському колезі про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони та енергетичної стійкості України.

Рубіо зауважив, що США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, щоб спонукати Росію до дипломатичних зусиль та безпосереднього діалогу з Україною для досягнення міцного і тривалого миру.

Санкції проти Росії: коротко