Україна зробила прорив: Сили безпілотних систем офіційно стануть частиною ЗСУ

Кабінет міністрів дав згоду на проєкт змін до закону про Збройні Сили України, який закріплює статус Сил безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує комплектування таких військ.

На пропозицію Президента України Володимира Зеленського у складі Збройних сил України сформовано новий вид військ – Сили безпілотних систем. Держава вже уклала контракти на постачання 1 мільйона дронів, при цьому 500 українських компаній займаються виробництвом БпЛА.

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Сили безпілотних систем в структурі ЗСУ закріплять законом

У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив,

– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що в умовах сучасної війни ефективне функціонування армії дронів, що взаємодіє з іншими видами військ, є необхідним. Україна досягла значного прогресу у розробці та використанні безпілотників.

Сьогодні уряд також виділяє 24 мільярда гривень на придбання безпілотників для Сил безпеки та оборони.

"Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги", – заявив прем’єр.

Що дасть поява Сил безпілотних систем

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що жодна країна в світі не створювала подібного командування, тож наша держава буде мати значну перевагу над ворогом. Новий рід військ має масштабувати наявний досвід використання БпЛА.

Головне, щоб люди розуміли: будь-яка війна – це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, президент підписав указ про створення командування безпілотних систем, а ми зі своєї сторони використовуємо дрони як розвідувальні, так і бомбери, для того, щоб захищати країну,

– сказав Умєров.

На думку міністра оборони, важливо мати перевагу над противником, тому дрони можуть стати ключовою зброєю для перемоги України. Формування окремого командування є позитивним кроком, оскільки цей вид військ отримає власне військове керівництво.