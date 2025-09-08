Українські військові продовжують протистояти російській армії. 8 вересня їм вдалося досягти успіхів у Донецькій області.

Там українські захисники повністю взяли під контроль село Зарічне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про звільнення Зарічного в Донецькій області?

Вранці 8 вересня у Генштабі повідомили, що силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" було повністю взято під контроль село Зарічне Лиманської міської громади Краматорського району на Донеччині. Там також показали відео, на якому можна побачити український прапор на одній зі зруйнованих будівель селища.

Українські військові взяли під контроль Зарічне: відео Генштабу

Де розташоване Зарічне: дивіться на карті

